Umro je Ivo Bego, legendarni nogometaš splitskog Hajduka

U devedesetoj godini života umro je Ivo Bego, legendarni nogometaš Hajduka. Za splitski klub igrao je punih deset godina od 1955. do 1965., a u tom razdoblju je ostvario 253 nastupa i zabio 14 golova. Tijekom prve sezone u Hajduku osvojio je naslov prvaka Jugoslavije 1955. godine, ostavivši neizbrisiv trag u klupskoj povijesti.

Iako je karijeru započeo kao napadač, trener Aleksandar Tomašević ga je premjestio na poziciju braniča, gdje je Bego postao istinska ikona kluba. Zbog svog stila igre dobio je nadimak 'Cipadur'.

U ožujku 2014. sukobio se sa Zdravkom Mamićem u svečanoj loži na Poljudu. Nakon tog incidenta obojica su dobila prekršajne prijave.

Povodom njegove smrti, oglasio se i klub na službenim stranicama. Njihovu objavu prenosimo u cijelosti:

"S dubokom tugom primili smo vijest da nas je jutros, u 90. godini života, napustio legendarni hajdukovac Ivo Bego, čovjek koji je svojim igrama, karakterom i bezuvjetnom ljubavlju prema bilom dresu ostavio neizbrisiv trag u povijesti našeg Kluba. Ivo Bego rođen je 23. veljače 1937. godine u Split. Cijelu svoju igračku karijeru proveo je u bilom dresu. Za Hajduk je igrao od 1955. do 1965. godine te je upisao 253 nastupa i postigao 14 pogodaka.

Šjor Ivo pripadao je generaciji igrača koja je Hajduk živjela svim srcem. Na travnjaku je uvijek davao posljednji atom snage, igrajući hrabro, požrtvovno i s posebnim ponosom noseći grb voljenog Kluba. Njegova srčanost i odanost bili su primjer suigračima i inspiracija navijačima, a upravo su takvi ljudi gradili identitet Hajduka kakvog danas poznajemo.

Za Hajduk, Ivo Bego nije bio samo vrhunski nogometaš, već simbol jednog vremena i duha Splita i Dalmacije - iskren, ponosan, čvrst i neraskidivo vezan uz svoj narod i svoj Klub. Generacije navijača pamtit će ga kao igrača koji je na terenu utjelovio sve ono što Hajduk predstavlja: borbenost, emociju, zajedništvo i neizmjernu ljubav prema biloj boji.

Prije dvije godine dodijeljen mu je i "Trofej Fabjan Kaliterna", nagrada za životno djelo za rad u splitskom sportu. Njegov doprinos Hajduku ostat će trajno upisan u povijest Kluba, a uspomena na njega živjet će među svim hajdukovcima.

Obitelji, prijateljima i svim njegovim bližnjima upućujemo iskrenu i duboku sućut.

Počivao u miru. Hvala ti za sve, legendo.