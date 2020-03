Umro je supernavijač (38), bio je na 1076 utakmica zaredom

Charlton poziva sve svoje navijače da ostanu doma za Seba Lewisa.

🚩 #StayHomeForSeb Supporters have been flying their colours in tribute to Seb Lewis while driving home the message that staying home saves lives during the coronavirus crisis 👉 https://t.co/METRORwq6E #cafc pic.twitter.com/E00Z0Ew2xa

Seb je njihov supernavijač koji je u srijedu preminuo nakon dvotjedne borbe s korona virusom. Star tek 38 godina, Charlton je podržavao već 27 godina bez prestanka, a zadnju utakmicu propustio je davne 1998. godine. Čak 22 godine bio je na svakom domaćem i gostujućem okršaju!

To je čak 1076 utakmica zaredom sve dok pandemija nije zaustavila nogomet. Navijači su već pokrenuli kampanju za skupljanje novca za igradnju njegovog kipa, a oko svega se oglasio i predsjednik Charltona Lee Bowyer:

- Bio sam te sreće da upoznam Seba više puta, nije bilo ljubaznije osobe od njega. Svaki put kad bismo sišli s busa, Seb je bio tamo sa svojim malim ruksakom i dresom charltona kojeg je nosio s ponosom. Ovom virusu nije bitno koliko si dobra osoba, on je posvuda. Izgubili smo velikog čovjeka za naš klub.

💬"He will still be at every game in my eyes. Charlton will always be his family and his spirit will live on."



Addicks legend @ChrisPowell1969 has been in touch to pay a special tribute to Seb Lewis



👉https://t.co/b4mZRud396 #cafc #StayHomeForSeb pic.twitter.com/yn0vtotyTI