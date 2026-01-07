Obavijesti

Sport

Komentari 0
ODLAZAK LEGENDE

Umro jedan od najboljih strijelaca u povijesti Spursa

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Umro jedan od najboljih strijelaca u povijesti Spursa
Foto: Action Images/REUTERS

Martin Chivers ukupno je četvrti strijelac u povijesti londonskog kluba. Na vrhu ljestvice je Harry Kane sa 280 golova, drugi je Jimmy Greaves sa 268 golova, a ispred Chiversa je i Bobby Smith sa 208 golova

Admiral

Jedan od najboljih strijelaca u povijesti engleskog nogometnog premierligaša Tottenhama Martin Chivers preminuo je u dobi od 80 godina, objavili su Spursi. Chivers je postigao 174 gola u 367 nastupa za Spurse od 1968. do 1976. godine osvojivši Kup UEFA (1972) i dva Liga kupa (1971, 1973).

Ukupno je četvrti strijelac u povijesti londonskog kluba. Na vrhu ljestvice je Harry Kane sa 280 golova, drugi je Jimmy Greaves sa 268 golova, a ispred Chiversa je i Bobby Smith sa 208 golova.

NEŠTO SE ŠUŠKA Katalonci: Luka Vušković ne želi natrag u Spurse, traži ga Barca!
Katalonci: Luka Vušković ne želi natrag u Spurse, traži ga Barca!

"S neizmjernom tugom objavljujemo vijest o smrti našeg legendarnog bivšeg napadača Martina Chiversa," priopćio je klub.

Kada se Chivers pridružio Tottenhamu iz Southamptona 1968. godine, postao je najskuplji igrač u zemlji s odštetom od 125.000 funti. Chivers je za Englesku nastupio 24 puta, postigavši ​​13 golova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Rog prekrižen u Cagliariju, seli u Emirate? De Bruyne blizu odlaska iz Napolija
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rog prekrižen u Cagliariju, seli u Emirate? De Bruyne blizu odlaska iz Napolija

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?
POGLEDAJTE GALERIJU

Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?

Teniska sutkinja Marijana Veljović šokirala je javnost drastičnom promjenom izgleda zbog estetskih zahvata. Iako i dalje sudi na vrhunskoj razini, njezin novi izgled izaziva burne reakcije
FOTO Tata joj je bivši engleski reprezentativac. Kad je vidio što je počela snimati, odrekao je se
MIA JE TUŽNA

FOTO Tata joj je bivši engleski reprezentativac. Kad je vidio što je počela snimati, odrekao je se

Mia Winward-Dunn kći je bivšeg engleskog reprezentativca Davida Dunna i engleske glumice Sammy Winward, a za engleske medije otkrila je da s roditeljima već mjesecima nije u kontaktu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026