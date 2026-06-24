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STROJ ZA GOLOVE

Undev kao udav: Za pogodak mu trebam samo 18 minuta

Piše HINA, Ivan Tomašković,
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Undev kao udav: Za pogodak mu trebam samo 18 minuta
Foto: Thomas Mukoya

Undav do tri gola i dvije asistencije došao za samo 56 minuta. Dva puta je u igru ulazio s klupe, jednom u 60., a jednom u 64. minuti

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Dok Lionel Messi s pet te Kylian Mbappe i Erling Haaland s četiri pogotka predvode najbolje strijelce na Svjetskom nogometnom prvenstvu, najbolji asistenti su u ovom trenutku Michael Olise i Alexander Isak.

Francuski i švedski nogometaš nakon dvije odigrane utakmice imaju po tri asistencije. Dvije su upisali Nijemci Deniz Undav i Joshua Kimmich, Egipćanin Mohamed Salah, Marokanac Brahim Diaz, Nizozemci Denzel Dumfries i Ryan Gravenberch, Paragvajac Julio Enciso, Norvežanin Martin Odegaard i Novozelanđanin Chris Wood.

U nizu igrača koja su dva puta asistirala treba istaknuti Undava koji je uz to postigao i tri pogotka. Zbrajajući golove i asistencije na samom vrhu su Messi i Undav sa po pet bodova.

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Foto: TROY TAORMINA

Za svojih pet golova Messi je na terenu boravio 170 minuta, dok je Undav do tri gola i dvije asistencije došao za samo 56 minuta. Dva puta je u igru ulazio s klupe, jednom u 60., a jednom u 64. minuti.

Premda je uzorak mali, ali ipak impozantno djeluje da Undav na prvenstvu daje pogodak svakih 18 minuta, a asistira svakih 28 minuta.

Undav je rođen u obitelji kurdsko-jezidskog podrijetla koja je emigrirala iz Turske, Undav je nogometni put započeo u Achimu blizu Bremena. Kao dječaka ga je prepoznao Werder, no san o igranju za veliki klub raspao se 2012. kada su ga proglasili preniskim i otpustili. Njegov tadašnji trener Jens Janssen smatrao je to besmislicom. Umjesto odustajanja, Undav je gradio karijeru korak po korak, kroz njemačke niželigaše poput Havelsea i Meppena, gdje je svojim golovima počeo privlačiti pozornost.

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Foto: KEVIN SOUSA

Ključan trenutak dogodio se 2020. kada je kao 24-godišnjak prešao u belgijski Union Saint-Gilloise. Iskoristio je priliku na spektakularan način. U prvoj sezoni je sa 17 golova uveo klub u prvu ligu, a u drugoj je eksplodirao s 26 pogodaka, postavši najbolji strijelac i najbolji igrač belgijske lige. To mu je osiguralo transfer u engleski Brighton, a zatim povratak u domovinu, u VfB Stuttgart. U Stuttgartu je pronašao pravu formu, zabivši 18 golova u debitantskoj sezoni i zasluživši prvi poziv u njemačku reprezentaciju u ožujku 2024.
 

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