United inspiriran Federerom: "Tu smo večer bili jaki kao on"

Prvog dana lipnja čeka nas finale Lige prvaka, spektakl kojeg će u Madridu igrati Tottenham i Liverpool. Tim povodom podsjećamo vas na sva finala odigrana od formiranja toga natjecanja u sezoni 1992/93. Vremeplov nastavljamo finalom iz 2008. godine, prvim u povijesti kojeg su odigrale dvije engleske momčadi - Manchester United i Chelsea.

Bila je to kišna ruska večer obojena engleskim bojama. Prije točno 11 godina 21. svibnja za trofej najboljeg u Europi su se borili Crveni vragovi i Plavci. O jednom čovjeku je ovisilo sve. Njegovo ime je John Terry, branič koju je svoju karijeru posvetio jednome klubu. Chelseajev kapetan, Chelseajev vođa i Chelseajeva legenda. Bio je na korak do toga da najluđe snove svih navijača pretvori u stvarnost, ali umjesto toga, večer se pretvorila u noćnu moru.

Ali, doći ćemo i do toga dijela. Vratimo se malo unatrag...

Manchester United i Chelsea u to su vrijeme bile nezaustavljive sile engleskog nogometa. Svih sedam naslova od 2005. do 2011. godine podijelili su među sobom. Na klupi Uniteda sjedio je Sir Alex Ferguson. Klub je te sezone osigurao drugi uzastopni naslov engleskog prvaka i spremao se zatvoriti sezonu onako kako ju je i započeo - pobjedom nad Chelseajem, jer rušili su plavce u prvoj utakmici sezone u Community Shieldu.

Chelsea je tada vodio Avram Grant. Bila je to pomalo i turbulentna sezona za plavce. Jose Mourinho je u rujnu dobio otkaz, a umjesto njega je stigao Izraelac o kojemu se nije znalo puno toga. Malo je tko vjerovao da može napraviti velike stvari, da može dostojno zamijeniti Mourinha, ali on je uspio odvesti klub do velikog finala. Plavci su tih godina letjeli na ruskom novcu. Bogati vlasnik Roman Abramovič nije se susprezao zavući ruku duboko u džep, a kada potrošiš stotine milijuna, onda očekuješ i rezultate. Međutim, uoči finala United je ipak bio favorit.

Čudesni napad protiv neprobojne obrane

Bila je to utakmica u kojoj su se jedna nasuprot drugoj našle momčadi sa zastrašujućim napadom i momčad sa jednom od najčvršćih obrana ikada. Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney i Carlos Tevez su bili gotovo nezaustavljivi, ali u isto vrijeme u zadnjoj liniji Chelseaja su bili Ricardo Carvalho, John Terry i Ashley Cole - neprobojni poput zida. A ako bi ih i uspjeli proći, na golu vas je čekao veliki Petr Čech.

Ali, uspio je United te večeri na Lužnikiju probiti i njega. Igrala se 26. minuta kada je Wes Brown ubacio, a Cristiano Ronaldo glavom zatresao mrežu za 1-0. United se fokusirao na kontre, Chelsea je opasno visio, ali Čech je nevjerojatno skidao pokušaje Teveza i Carricka. Ali, još se jednom pokazalo da je djelić sekunde dovoljan da se sve preokrene. Pucao je Michael Essien, a na odbijanac je natrčao Frank Lampard i pogodio gol. Na semaforu je sada bilo 1-1.

Nogomet je u prvom poluvremenu igrao United, a igrači Chelseaja pokušavali su dugim loptama pronaći Didiera Drogbu. Međutim, uspješniji su bili koncentrirani Unitedovi stoperi Rio Ferdinand i Nemanja Vidić. Nakon pauze, na teren u Moskvi izašao je jedan potpuno novi Chelsea. Redale su se prilike, ali najbliže golu je bio Drogba u 78. minuti. Iz svog prepoznatljivog okreta je zapucao sa sedamnaest metara, a šut se zaustavio na stativi.

Drogba je udario Vidića. Umjesto penala - svlačionica

Utakmica je otišla u produžetke i već u 93. minuti Lampard je bio na korak do drugog gola, zatresao je gredu. Nekoliko minuta kasnije spašavao se Chelsea, Evra je dodao Giggsu koji je pucao prema praznom golu, ali kapetan John Terry je uspio blokirati udarac i spasiti svoje suigrače...

Tenzije su rasle, približavale su se zadnje minute, a to je značilo samo jedno - ako ubrzo ne padne gol, pucat će se penali. A u penalima, Didier Drogba bi sigurno bio najveći adut Chelseaja. Njihov robusni napadač, miljenik navijača, gol-mašina. Ali, Drogba penale nikada nije dočekao. Napravio je nevjerojatnu glupost u 118. minuti, udario Nemanju Vidića i zaradio izravni crveni karton.

Foto: Screenshot/youtube Foto: Screenshot/youtube

Glavni sudac, Slovak Luboš Michel je ubrzo odsvirao kraj.

Bilo je to deveto finale u povijesti natjecanja u kojem su pobjednika odlučili penali. United je dobio priliku prvi pucati, zabio je Tevez. Chelsea je uzvratio preciznim udarcem Ballacka, Carrick bio uspješan za United, a na 2-2 je poravnao Juliano Belletti. Onda je stigao red na Cristiana Ronalda. Čech je pogodio stranu i obranio mu penal, kakva prednost za plavce! Portugalac je pokrio lice rukama, a lijevo od njega je češki golman slavio... Samo da još svi do kraja pogode i trofej će biti njegov!

Foto: Screenshot/youtube

Uspješno su svoje zadatke obavili Frank Lampard, Owen Hargreaves, Ashley Cole i Nani i ostao je još samo jedan udarac. Jedan čovjek koji je trebao odlučiti sve. Kapetan koji donosi svom Chelseaju uhati trofej! Apsolutni junak koji će klubu osigurati najveći uspjeh u povijesti. Eh, da... Nažalost za njega, završilo je puno drugačije. Točno prije udarca, Terry se pokliznuo na terenu i promašio! Mogao je samo ostati sjediti na mokroj travi s glavom među koljenima.

Lampard: Stavio bih kuću na Terryja da će pogoditi!

- Terry je bio neutješan, svi su mogli vidjeti koliko mu je stalo. On je Chelsea. Ja sam promašio penal na Svjetskom prvenstvu i znam koliko to boli. Ma stavio bih i svoju koću na to da će Terry pogoditi. Uvijek. On je veliki karakter, a za pogoditi takve penale moraš imati karakter. Imao je muda preuzeti odgovornost. Da se nije okliznuo, zabio bi gol - pričao je nakon utakmice Lampard.

Nakon Chelseajevog kapetana pucali su Anderson i Salomon Kalou i obojica su zabili, nakon njih je siguran bio i Ryan Giggs, a onda se u junaka pretvorio Edwin van der Sar koji je obranio penal Nicolasu Anelki. United je slavio svoj treći najveći europski trofej u povijesti, a pamtit će se i kao posljednji put kada je Sir Alex Ferguson pokorio Europu. Kakva je to bila momčad!

- Lampardov gol je bio šaka u lice, a u drugom poluvremenu smo uspjeli nekako izbjeći oluju kada su krenuli na nas. Drogba je zatresao okvir, imali smo i malo sreće, ali sreća te pomazi kada igraš lijep nogomet kakav smo mi igrali u prvom poluvremenu. Ovo je ostvarenje snova. Pa tko se usudio i pomisliti kada sam igrao po terenima West Hamovog trening centra i čistio kopačke Tonyju Cotteeu i Harryju Redknappu da ću jednoga dana voditi svoju momčad u finalu Lige prvaka. Zbog toga se igra nogomet - pričao je kapetan Uniteda, Rio Ferdinand.

Nakon utakmice Chelseajev je trener potvrdio - Drogba je trebao pucati odlučujući penal, ali kada je isključen, uskočio je Terry. Svi znamo kako je završilo...

Foto: Screenshot/youtube

Vragovima je pomogao Federer

Godinama kasnije, otkrilo se da je Unitedu u osvajanju Lige prvaka 2008. godine pomogao i - Rodger Federer.

- Veliki sam obožavatelj tenisa, uvijek sam se divio Rodgeru Federeru i načinu na koji je kontrolirao svoje emocije. Izdvojio sam pet videa i pokazao sam ih dečkima, a onda tražio od njih da napišu na kojem je turniru igrao, koji je to bio set i koji poen. Prepoznali su da je riječ o Wimbledonu, ali mi nisu znali odgovoriti na druga dva pitanja. Želio sam im objasniti da, gdje god je igrao, Federer je bio najjači u najvažnijim trenucima. Dobije prvi set, izgubi drugi, a onda je u meč lopti u trećem setu fokusiran samo na pobjedu. Rekao sam šefu prije finala da imamo 40-30 i svoj servis, to je bio naš Federer trenutak, morali smo biti jaki poput njega - objasnio je nedavno jedan od najbližih Fergusonovih suradnika, René Meulensteen.

