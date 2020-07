United je u Ligi prvaka! Aston Villa ostaje u Premiershipu...

Manchester United i Leicester su u izravnom dvoboju na stadionu King Power odlučivali o mjestu u Ligi prvaka. Unatoč domaćinstvu 'lisice' su ostale bez elitnog europskog natjecanja

<p>Nogometaši Aston Ville su remijem 1-1 na gostovanju kod West Hama i pobjedom Arsenala 3-2 protiv Watforda osigurali opstanak u engleskoj Premier ligi, a Manchester United i Chelsea identičnim su pobjedama 2-0 nad Leicesterom, odnosno Wolverhamptonom izborili plasman u Ligu prvaka. </p><p>Borba za opstanak je učinjena manje dramatičnom, jer je Arsenal već nakon 33 minute vodio 3-0 na Emiratesu protiv Watforda pogocima <strong>Pierre-Emericka Aubameyanga (5-11m, 33) i Tierneyja (24)</strong>. Watford je do poluvremena smanjio zaostatak iz kaznenog udarca koji je realizirao <strong>Deeney (43-11m)</strong>, a <strong>Welbeck (66)</strong> je donio nadu gostima u preokret vrijedan ostanka u Premier ligi. No, on se nije dogodio.</p><p>Aston Villa je u 84. minuti povela pogotkom <strong>Grealisha</strong> na Olimpijskom stadionu u Londonu, a već u 85. minuti je<strong> Jarmolenko </strong>izjednačio, kad se lopta nakon njegovog udarca odbila od Grealisha i u čudnom luku prešla preko vratara gostiju<strong> Pepea Reine</strong>. No, i tih 1-1 bilo je dovoljno nekadašnjem europskom prvaku za ostanak u eliti.</p><h2>Ispao je i Bournemouth, United u LP</h2><p>Eventualni poraz Aston Ville u Premier ligi bi ostavio Bournemouth, koji je sa 3-1 slavio kod neambicioznog Evertona. Ipak, s bodom manje od Ville Bournemouth je osvojio 18. mjesto i sljedeće će sezone zajedno s Watfordom i Norwichem igrati u Championshipu.</p><p>Manchester United i Leicester su u izravnom dvoboju na stadionu King Power odlučivali o mjestu u Ligi prvaka. Unatoč domaćinstvu 'lisice' su ostale bez elitnog europskog natjecanja. 'Crveni vragovi' su poveli iz kaznenog udarca preko <strong>Brune Fernandesa (70)</strong>, a u osmoj minuti sučevog dodatka pobjedu je potvrdio J<strong>esse Lingard</strong>, nakon što je ukrao loptu domaćem vrataru Kasperu Schmeichelu.</p><h2>Igrao i Kova</h2><p>Chelsea je Ligu prvaka izborio svladavši na Stamford Bridgeu Wolverhampton sa 2-0 golovima <strong>Mounta i Girouda</strong> u sučevom dodatku prvog poluvremena. Hrvatski reprezentativac<strong> Mateo Kovačić </strong>bio je u početnoj postavi 'plavih' i igrao je do 85. minute.</p><p>Wolverhampton je tim porazom ostao bez izlaska u Europu, jer je ostao na 59 bodova, koliko ih je sakupio i Tottenham koji je odigrao 1-1 na gostovanju kod Crystal Palace te zbog bolje gol-razlike osvojio šesto mjesto koje vodi u kvalifikacije Europske lige.</p><p>Prvak Liverpool je sa 3-1 slavio u Newcastleu i završio sezonu sa 99 bodova, a doprvak Manchester City je na oproštaju Davida Silve pobijedio zadnji Norwich sa 5-0 i ukupno postigao 102 pogotka u 38 utakmica.</p><p>Vratar 'građana' Ederson je po 16. put ove sezone sačuvao svoju mrežu i time zaradio nagradu "Zlatne rukavice" za najboljeg vratara u Premier ligi, dok je napadač Leicestera Jamie Vardy ostao "Zlatna kopačka" sa 23 gola, iako mu je Aubameyang zaprijetio i s dva pogotka došao na 22.</p>