VAŽNA TRI BODA

United nakon blamaže u Kupu jedva srušio novog prvoligaša

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Peter Powell/REUTERS

Ranije u subotu su igrači Chelsea 2-0 pobjedom protiv Fulhama u derbiju zapadnog Londona preuzeli vrh ljestvice

Nakon odličnog starta u novu sezonu i dvije pobjede u prva dva kola, nogometaši Tottenham Hotspura "prizemljeni" su u 3. kolu domaćim 0-1 porazom od Bournemoutha, dok je Manchester United ostvario prvi ovosezonski uspjeh 3-2 pobjedom protiv Burnleya golom iz kaznenog udarca u sedmoj minuti sudačke nadoknade.

U Londonu je Bournemouth poveo golom Evanilsona već u 5. minuti, a potom se rezultat više nije mijenjao.

Na Old Traffordu je United imao 1-0 i 2-1 autogolom Cullena (27.) i pogotkom Mbeuma (57.) no Burnley se vraćao u egal preko Fostera (55.) i Anthonyja (66.) te bi osvojili vrijedan bod da u samoj završnici Anthony nije bespotrebno povukao za dres Dialla na samom rubu kaznenog prostora pa su domaćini dobili priliku s bijele točke osvojiti tri boda. Kapetan Bruno Fernandes (90+7. ) bio je siguran izvođač. 

Premier League - Manchester United v Burnley
Foto: Peter Powell/REUTERS

Ranije u subotu su igrači Chelsea 2-0 pobjedom protiv Fulhama u derbiju zapadnog Londona preuzeli vrh ljestvice. Golove za Chelsea postigli su Joao Pedro (45+9) i Enzo Fernandez (56-11m).

Chelsea sada ima sedam bodova, jedan više uz utakmicu više od Arsenala i Liverpoola koji će svoj susret 3. kola igrati u nedjelju. Po šest bodova imaju i Tottenham, Bournemouth, Everton i Sunderland. Manchester United je na četiri boda.

