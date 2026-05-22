CARRICK OSTAJE

United produžio ugovor treneru

Piše HINA,
Manchester United imenovao je Michaela Carricka svojim stalnim menadžerom s ugovorom do 2028. godine, priopćio je u petak engleski prvoligaš. Carrick je vodio United do 11 pobjeda u 16 utakmica, uključujući pobjede nad Arsenalom, Manchester Cityjem, Liverpoolom i Chelseajem, čime se popeo na treće mjesto u Premier ligi i osigurao mjesto u Ligi prvaka sljedeće sezone.

- Od trenutka kada sam stigao ovdje prije 20 godina, osjetio sam čaroliju Manchester Uniteda. Nošenje odgovornosti vođenja našeg posebnog nogometnog kluba ispunjava me golemim ponosom -izjavio je 44-godišnji Carrick.

- Tijekom proteklih pet mjeseci, ova skupina igrača pokazala je da može dosegnuti standarde otpornosti, zajedništva i odlučnosti koje ovdje zahtijevamo.Sada je vrijeme da ponovno krenemo zajedno naprijed, s ambicijom i jasnim osjećajem svrhe.

Bivši veznjak Uniteda najprije je imenovan privremeno kako bi na klupi zamijenio Rubena Amorima, a onda je nadmašio očekivanja i promijenio raspoloženje na Old Traffordu i ima podršku igrača.

Carrick, koji je bio vršitelj dužnosti menadžera 2021. nakon otkaza Ole Gunnara Solskjaera, odigrao je 464 utakmice za United u svim natjecanjima, osvojivši pet naslova Premier lige i Ligu prvaka 2008. godine.

Njegovo menadžersko iskustvo uključuje mješoviti period u drugoligaškom klubu Middlesbrough, gdje je u početku dobro igrao nakon što se pridružio u listopadu 2022., a momčad iz Championshipa bila je na 21. mjestu.

Carrick je brzo preokrenuo stvari, vodeći ih do četvrtog mjesta i doigravanja u svojoj prvoj sezoni, a sljedeće sezone su stigli do polufinala Liga kupa.

Međutim, Middlesbrough nije uspio izboriti promociju jer su u njegove posljednje dvije sezone završili na osmom i desetom mjestu, što je dovelo do njegovog otkaza u lipnju prošle godine.

