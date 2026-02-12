Uprava NK Osijeka na kriznom sastanku. Jedan igrač zarađuje ogromnu lovu dok trči krugove

Ispod blještave fasade najmodernijeg stadiona u Hrvatskoj, Opus Arene, odvija se drama koja prijeti urušavanjem NK Osijeka. Dok se momčad grčevito bori za ostanak u prvoligaškom društvu, plaće igračima i zaposlenicima kasne već dva mjeseca, a čelnici su spas potražili hitnim, tajnovitim putovanjem u Budimpeštu, piše Glas Slavonije. Deset godina nakon ulaska mađarskih investitora, koji su trebali donijeti stabilnost i prosperitet, Osijek se vraća u vremena neimaštine i borbe za golo preživljavanje. Posljednju plaću dobili su još 21. prosinca, uoči božićnih blagdana, a nervoza raste.

Kako bi pokušali ugasiti požar, klupski čelnici su u utorak otputovali u Mađarsku. Ostaje nejasno jesu li se sastali s glavnim sponzorom Lőrincom Mészárosom ili su tek obavili konzultacije s predsjednikom Uprave Ferencom Sakaljem, koji ionako često boravi u Mađarskoj. Cijeloj situaciji dodatnu dimenziju daje i politički kontekst jer je u Mađarskoj u jeku kampanja za parlamentarne izbore. Informacija da Mészáros, bliski prijatelj premijera Viktora Orbána, ne isplaćuje plaće u hrvatskom klubu, predstavlja mrlju koja se pošto-poto želi izbjeći. Dok uprava šuti, ostaje visjeti u zraku pitanje jesu li se s puta vratili s konkretnim rješenjem ili samo s novim obećanjima.

Rupa od 2,5 milijuna eura i povratak u prošlost

Problemi nisu nastali preko noći. Financijska nestabilnost tinja već godinama, a sada je eskalirala. Godišnji proračun kluba vrti se oko 15 milijuna eura. Od toga vlasnik osigurava deset milijuna, oko 2,5 milijuna stiže od TV prava i prihoda na dan utakmice, dok se preostalih 2,5 milijuna eura planiralo namaknuti prodajom igrača. Kako su transferi izostali, stvorila se rupa koja je izravno dovela do kašnjenja isplata, tvrde upućeni izvori.

Simbol promašene sportske politike i financijskog rasipanja postao je slučaj Kemala Ademija. Nekadašnji napadač Basela i Fenerbahçea doveden je kao veliko pojačanje, no na terenu nije pokazao apsolutno ništa, ne upisavši se niti jednom u strijelce. Unatoč tome, Ademi ima unosan ugovor koji vrijedi do ljeta 2026., a koji je odbio raskinuti unatoč ponuđenoj otpremnini. Dok klub nema novca za isplatu plaća, Ademi, koji je odavno otpisan i trenira odvojeno, predstavlja financijski uteg od čak 30.000 eura mjesečno. Posljednju utakmicu odigrao je još 6. travnja 2025.

Osijek: Sve?ana primopredaja vlasništva NK Osijek ma?arskom investitoru | Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

Osim financijske krize, klub potresaju i duboki unutarnji nemiri. Osijek je prikovan za dno ljestvice sa samo 17 bodova, a navijačka skupina Kohorta mjesecima traži ostavke uprave koju čine Sakalj, Vladimir Čohar i Valentina Koprivnjak. Atmosferu dodatno truje i otvoreni sukob unutar kluba. Trener Željko Sopić javno je prozvao čelnike zbog nerealnih očekivanja.

​- Ovo je borba za ostanak. To što neki moji ljudi u klubu misle da mi moramo biti treći ili četvrti, sjajno. Ovo je borba za ostanak i svaki bod je bitan - poručio je Sopić nakon poraza u Varaždinu, jasno dajući do znanja da u klubu nisu ujedinjeni.

Momčad se u međuvremenu priprema za nedjeljni derbi protiv Hajduka sa zadnjeg mjesta ljestvice, a navijači se pitaju hoće li i ovo proljeće, kao ono 2016., izbjeći ispadanje u dramatičnim okolnostima ili im je sudbina namijenila drugu ligu. E, to bi tek moralo dovesti do tektonskih promjena.