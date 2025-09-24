Rijeka u krizi! Nakon poraza od Vukovara, igrači pred sudom uprave. Trener Sanchez razočaran izvedbom igrača. Fruk: 'Naša predstava bila je sramotna'
Uprava Rijeke pozvala igrače na sastanak nakon nove blamaže
Nakon poraza od Vukovara 1991 rezultatom 3-2, nogometaši Rijeke suočeni su s ozbiljnim posljedicama unutar kluba. Pretposljednje mjesto na ljestvici HNL-a, uz alarmantne obrambene propuste i nedostatak energije, potaknuli su upravu da sazove hitan sastanak s igračima. Očekuje se da će predstavnici sportskog sektora, a moguće i klupski vrh, održati direktan razgovor s momčadi bez uljepšavanja situacije, piše Novi list.
Pokretanje videa...
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.
Trener Victor Sanchez nakon utakmice je jasno dao do znanja da je razočaran pristupom pojedinaca, istaknuvši kako je dio igrača djelovao umišljeno i bez fokusa. Sumnja se da su neki više razmišljali o transferima nego o igri, dok je najbolji igrač Rijeke, Toni Fruk, otvoreno priznao:
- Naša predstava bila je sramotna.
Iako je Rijeka pokazala napadački napredak, s više stvorenih prilika nego u prethodnim utakmicama, obrambene greške i nedostatak voljnog momenta bili su presudni. Fruk je u 100. utakmici za klub zabio i asistirao, ali je naglasio da individualna statistika ne vrijedi ako momčad ne pokaže zajedništvo i borbenost.
U klubu ne traže alibije. Poraz nisu pripisali prijelaznom roku, odlascima ili dolascima igrača, već isključivo pristupu. Uprava je svjesna da je vrijeme za reakciju, a najavljeni sastanak trebao bi poslužiti kao prekretnica. Igrači bi trebali dobiti jasnu poruku: profesionalizam se mora potvrditi na terenu, a za svaki nedostatak zalaganja slijede sankcije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+