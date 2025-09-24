Obavijesti

MORAJU NA RAPORT

Uprava Rijeke pozvala igrače na sastanak nakon nove blamaže

Piše Josip Tolić,
Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i HNK Rijeka u sedmom kolu Prve HNL | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Rijeka u krizi! Nakon poraza od Vukovara, igrači pred sudom uprave. Trener Sanchez razočaran izvedbom igrača. Fruk: 'Naša predstava bila je sramotna'

Nakon poraza od Vukovara 1991 rezultatom 3-2, nogometaši Rijeke suočeni su s ozbiljnim posljedicama unutar kluba. Pretposljednje mjesto na ljestvici HNL-a, uz alarmantne obrambene propuste i nedostatak energije, potaknuli su upravu da sazove hitan sastanak s igračima. Očekuje se da će predstavnici sportskog sektora, a moguće i klupski vrh, održati direktan razgovor s momčadi bez uljepšavanja situacije, piše Novi list.

HNK Vukovar 1991 vs NK Rijeka 3:2 01:42
HNK Vukovar 1991 vs NK Rijeka 3:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Trener Victor Sanchez nakon utakmice je jasno dao do znanja da je razočaran pristupom pojedinaca, istaknuvši kako je dio igrača djelovao umišljeno i bez fokusa. Sumnja se da su neki više razmišljali o transferima nego o igri, dok je najbolji igrač Rijeke, Toni Fruk, otvoreno priznao:

- Naša predstava bila je sramotna.

Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i HNK Rijeka u sedmom kolu Prve HNL
Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i HNK Rijeka u sedmom kolu Prve HNL | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Iako je Rijeka pokazala napadački napredak, s više stvorenih prilika nego u prethodnim utakmicama, obrambene greške i nedostatak voljnog momenta bili su presudni. Fruk je u 100. utakmici za klub zabio i asistirao, ali je naglasio da individualna statistika ne vrijedi ako momčad ne pokaže zajedništvo i borbenost.

U klubu ne traže alibije. Poraz nisu pripisali prijelaznom roku, odlascima ili dolascima igrača, već isključivo pristupu. Uprava je svjesna da je vrijeme za reakciju, a najavljeni sastanak trebao bi poslužiti kao prekretnica. Igrači bi trebali dobiti jasnu poruku: profesionalizam se mora potvrditi na terenu, a za svaki nedostatak zalaganja slijede sankcije.

