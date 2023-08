Urnebesna snimka Joška: 'Od benge do Cityja u dvije godine'

Joško Gvardiol (21) novi je igrač Manchester Cityja i najskuplji stoper u povijesti nogometa. A do prije samo dvije godine igrao je u Dinamu...

Prisjetio se tih dana, povodom Joškova transfera u osvajača trostruke krune, njegov bivši suigrač iz zagrebačkog kluba, Marko Tolić, koji je na Instagramu objavio snimku koja datira iz 9. svibnja 2021. godine.

Pojedini nogometaši Dinama tog su dana zbog klupskih marketinških obaveza prali prozore automobila na INA-inoj benzinskoj postaji u Zagrebu, među njima i Joško kojemu baš ništa nije teško.

"Od benge (op.a., benzinske postaje) do Cityja u dvije godine", napisao je Tolić u opisu i dodao Drakeovu pjesmu Started From the Bottom (hrv. krenuo od dna).