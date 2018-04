Uroci, čarape i gaće: Zinedine Zidane je beba za ovu ekipu...

Čudili su se mnogi što Real Madrid u Münchenu nije igrao u bijelom, a prste je u tome imao Zidane. On je poslao zahtjev Uefi da igraju u crnim dresovima, u kojima su igrali i prošle godine. No nije na tome stao. Tražio je i da budu smješteni u isti hotel kao prošle godine te da putuju s istom posadom, jedu istu hranu...

Sva ona čuda koja je Goran Ivanišević izvodio na svom Wimbledonu, od Teletubbiesa, pisoara i parkirnog mjesta pa do uvijek istog doručka i još desetak praznovjerja, rituala...

I nije Goran jedini sportaš koji je tako tražio pomoć iz neke daleke dimenzije. Daleko od toga. Evo, Zidane je svojim praznovjerjem uspio ući u istu rečenicu s Ćirom Blaževićem, trenerom svih trenera i kraljem praznovjerja.

Ajmo, okreći gaće!

- Pratilo me praznovjerje cijelu karijeru, ali više nisam toliko ekstreman - ističe Ćiro, koji priznaje kako je bio uvjeren da će mu kapa stradalog policajca donijeti sreću u polufinalu SP-a 1998., no to se baš i nije dogodilo.

Najčuveniji simbol Ćirina praznovjerja definitivno je legendarni bijeli šal, koji je obavezno bio oko vrata u pohodu na naslov prvaka Jugoslavije one opjevane 1982., ali počeo je Ćiro puno prije toga. I prije nego što je počeo igrati pravi, seniorski nogomet.

- Kao mladić bio sam igrač Bratstva iz Travnika. Jednom smo igrali protiv Čelika iz Zenice. Nakon prvih 45 minuta gubili smo 2-0. U pauzi nam je iznervirani trener rekao: ‘Skidajte gaće i odjenite ih naopačke’. Gledali smo ga u čudu, ali poslušali smo ga. Do kraja smo zabili četiri gola i pobijedili 4-2 - prisjetio se Ćiro.

Ivano i ista majica

Međutim, ta je priča dobila i nastavak.

- Nekoliko tjedana nakon toga opet smo na poluvremenu gubili 2-0, ovaj put od Iskre iz Bugojna. Sve smo ponovili u svlačionici, skinuli smo gaće i okrenuli ih... Kako je završilo? Izgubili smo 5-0! Nakon toga nikad više nismo skidali gaće - kazao je Ćiro.

Svoje rituale imao je i Ivano Balić, koji nikad nije skrivao da na velikim natjecanjima ne mijenja gaće i čarape dok god dobro ide na terenu. Osim toga, na dan utakmice uvijek bi torbu sa stvarima spremao točno određenim redoslijedom, počevši od tenisica...

Zidane je tu samo početnik.