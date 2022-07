US Open brani nastup Novaku, a on se nada: Držite mi palčeve

Prije dvadesetak dana Novak Đoković osvojio je Wimbledon, došavši do svog 21. Grand Slam naslova u karijeri pa uzeo malo duži predah. Odmarao je s obitelji, uživao na Jadranu, trenirao capoeiru, susreo se s Ivom Karlovićem i Matom Pavićem na Korčuli...

Vrhunski sportaš ne može dugo bez treninga pa se tako i Novak ovih dana vratio 'nabijanju loptice'. Priprema se za US open, posljednji Grand Slam turnir u sezoni, ali veliko je pitanje hoćemo li ga vidjeti na američkom tlu.

Za ulazak u SAD potrebna je potvrda o cijepljenju protiv korona virus, a Đoković to i dalje nema. Ne želi se cijepiti pa je zbog istog razloga danima bio zatvoren u imigracijskom hotelu u Melbourneu, vodio pravnu bitku s vlastima pa je u konačnici deportiran iz Australije zbog čega je propustio Australian Open.

Srpski tenisač prijavio se za US Open, turnir počinje 29. kolovoza i traje sve do 11. rujna, ali obzirom na prijašnje stavove organizatora, trebat će se čudo dogoditi da ga zaista ugledamo na američkom tlu.

Ipak, on se nada.

- Želim samo da iskoristiti priliku da podijelim s vama koliko mi znače vaša podrška i ljubav koju mi šaljete ovih dana. Nisam je očekivao u tolikoj količini i zato je moja zahvalnost i veća! Zaista od srca veliko HVALA. Velika mi je čast što toliko ljudi podržava moju karijeru i želi me ponovo vidjeti na terenima širom svijeta. Ja se nastavljam pripremati i trenirati kao da ću se natjecati dok iščekujem odgovor postoji li bilo kakva mogućnost da putujem u Ameriku. Hvala vam i držite mi palčeve - napisao je Đoković na Instagramu.

Propuštanje US Opena bilo bi veliki udarac za njega. Kako je deportiran iz Australije, tri godine ne smije putovati u zemlju klokana, što znači kako će sljedeći Grand Slam igrati tek u lipnju sljedeće godine, a to je Roland Garros. Uz to, Rafael Nadal imao bi priliku još malo se odvojiti na vječnoj listi. Španjolac ima 22 Grand Slam naslova, a Nole ga lovi s jednim manje.

Iako je osvojio Wimbledon, ATP je ukinuo bodove zbog zabrane ruskim i bjeloruskim tenisačima pa je Đoković pao na šestu poziciju. Taj pad mogao bi se nastaviti i u rujnu obzirom kako brani finale s US Opena iz prošle godine kada je izgubio od prvog tenisača svijeta Medvjedeva.

