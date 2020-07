- Postoje rizici odlaska u Ameriku. \u010cak i ako odemo tamo, to je kockanje, mnogo je slu\u010dajeva na mjestu doga\u0111aja. Oti\u0107i tamo zna\u010di riskirati da budemo zara\u017eeni. \u017delim igrati tenis i putovati, to je na\u0161a svakodnevica, ali ako \u0107emo riskirati odlaskom u Ameriku, pritom po\u0161tovati karantenu, \u010dini se komplicirano.

<p>Amerikanci i dalje ne odustaju od <strong>US Opena</strong>. Premda se aktualna zdravstvena situacija u SAD-u ne poboljšava, štoviše, i dalje planiraju održati svoj Grand Slam od 31. kolovoza do 13. rujna.</p><p>Međutim, pitanje je - s kim. Sve više tenisača i tenisačica nema želju putovati na američki kontinent. </p><p>- Prije mjesec rekao bih da je bolje stanje. Kafići su se počeli ponovo otvarati, isto tako i restorani, a sada je pomalo katastrofa - rekao je <strong>Benoit Paire</strong> za RMC.</p><p>- Postoje rizici odlaska u Ameriku. Čak i ako odemo tamo, to je kockanje, mnogo je slučajeva na mjestu događaja. Otići tamo znači riskirati da budemo zaraženi. Želim igrati tenis i putovati, to je naša svakodnevica, ali ako ćemo riskirati odlaskom u Ameriku, pritom poštovati karantenu, čini se komplicirano.</p><p>ATP i ITF složili su nehuman raspored u kojem nitko neće moći odigrati sve jer tjedan dana prije US Opena trebali bi igrati Masters koji se umjesto u Cincinnatiju planira održati u New Yorku, a potom u četiri tjedna Rim, Madrid i Roland Garros. Bit će tu puno biranja. Ako bude...</p><p>- Ako igramo US Open, moramo žrtvovati Madrid i Rim. Morate pronaći letove da biste stigli tamo. Čak i ako postoji financijsko ograničenje zbog prekida sezone, u ovom trenutku preferiram ne igrati. Želim ostati živ i dobrog zdravlja - poručio je Paire.</p><p>Da u ovim okolnostima US Open nema smisla, misli i Paireov sunarodnjak <strong>Henri Leconte.</strong></p><p>- US Open nije moguć i treba se otkazati. Mislim da mnogi igrači neće ići tamo. Prvo zbog zdravlja, pandemija je daleko od gotove. A onda i zato što ne možeš igrati Grand Slam pred zatvorenim vratima. Ne smijem ni zamisliti kakva bi to atmosfera bila.</p>