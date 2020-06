NY Times: US open će se igrati prema predviđenom rasporedu

<p>Prema pisanju uglednog američkog dnevnog lista "New York Timesa", Američki teniski savez (USTA) odlučan je u namjeri da ove godine održi <strong>US Open</strong> i to bez prisutstva gledatelja zbog koronavirusa.</p><p>Iako su neki od najboljih igrača svijeta predvođeni <strong>Novakom Đokovićem i Rafaelom Nadalom</strong> izrauzili zabrinutost u vezi dolaska u New York na turnir, prema neimenovanim izvorima "New York Timesa" USTA će kasnije ovoga tjedna objaviti da će se turnir igrati u terminu od 31. kolovoza do 13. rujna kako je to bilo i originalno predviđeno.</p><p>Održavanje US Opena podržali su i ATP i WTA.</p><p>Teniska sezona prekinuta je od sredine ožujka zbog izbijanja pandemije koronavirusa što je za posljedicu imalo otkazivanje Wimbledona i odgodu Roland Garrosa za jesen.</p>