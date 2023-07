Usik mu je propao, ali Hrgović je konačno doznao protivnika

Usik će se boriti u Saudijskoj Arabiji u prosincu ili siječnju na eventu koji će predvoditi Anthony Joshua i Deontay Wilder. Vjerujem da će mu protivnik biti Hrgović jer je on obavezni IBF-ov izazivač, rekao je boksački promotor Eddie Hearn prije nekoliko dana i razveselio hrvatskog boksača.

No, Hearn je u ovome slučaju jedno rekao, a različito mislio. Oleksandr Usik je dogovorio meč s Danielom Duboisom, obaveznim izazivačem za WBO pojas. Boksat će 26. kolovoza u poljskom Wroclavu, a to znači kako je Fillip Hrgović opet izvisio. U kolovozu prošle godine u najvećem meču svoje karijere pobijedio je Kineza Zhileija Zhanga i postao je obavezni izazivač za pojas po IBF-u čiji je vlasnik Usik. Od tada čeka priliku za pojas, no kako se čini, još će se načekati.

Ipak, Hrga bi uskoro mogao u ring. Anthony Joshua i Dillian Whyte dogovorili su meč u londonskoj O2 areni, a na sve je izvjesnije kako ćemo na toj priredbi gledati i najboljeg hrvatskog boksača protiv Australca Demseyja McKeana koji još ne zna za poraz. Od 22 pobjede, 14 puta slavio je nokautom.

Hrgović uskoro u ringu?

Hearn je potvrdio njihov meč, ali znamo i što je govorio prije nekoliko dana...

- Hrgović - McKean je velika borba, gotovo eliminacijska za naslov svjetskog prvaka. Njih dvojica bi se mogla boriti i tjedan ili dva kasnije u SAD-u, ali postoji jako dobra šansa da će se boriti na istom događaju kao Joshua i Whyte.

Kada će se boriti, nije poznato. No, barem više Hrgović neće tapkati u mraku i čekati vijesti o meču. Produžilo se to na skoro godinu dana, ali sada zna tko bi ga mogao čekati. Bit će to ujedno i jedan od najvećih izazova u njegovoj karijeri jer ulog je velik. Praktički će braniti status obaveznog izazivača, a poraz bi ga bitno udaljio od borbe za pojas.