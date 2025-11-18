Obavijesti

VELIKA PROMJENA U BOKSU

Usik se odrekao pojasa! Velika Britanija dobila novog prvaka

Piše Josip Tolić,
3
Foto: Andrew Couldridge

Oleksandr Usik abdicirao s WBO-ova, pojas prešao na Fabija Wardleyja. Wardley, bivši "white-collar" borac, postao prvak bez amaterske karijere. Što slijedi za Hrgovića i ostale?

Oleksandr Usik, neprikosnoveni vladar teške kategorije, odlučio je napustiti jedan od četiri svjetska trona. Ukrajinac je službeno abdicirao s pozicije prvaka po WBO verziji, a pojas je bez borbe pripao Britancu Fabiju Wardleyju, koji je time od privremenog postao punopravni svjetski prvak. Ova odluka otvara potpuno novo poglavlje u najprestižnijoj boksačkoj diviziji i postavlja pitanje: što slijedi dalje?

Poslovna odluka ispred sportske ostavštine

Odluka 38-godišnjeg Usika (24-0, 15 KO) da se odrekne WBO pojasa nije iznenadila upućene u boksačka zbivanja. Financijski gledano, za Ukrajinca je bilo znatno isplativije čekati potencijalne mega-borbe protiv Anthonyja Joshue ili Tysona Furyja tijekom 2026. nego ući u rizičnu obranu naslova protiv znatno mlađeg i opasnog nokautera kakav je Wardley.

Wardley predstavlja drugačiji stil borca od onih s kojima se Usik susretao otkako je 2019. prešao u tešku kategoriju. Njegova otpornost na udarce i snažan napadački stil obje ruke činili su ga visokorizičnim protivnikom. U ovoj fazi karijere, mnogi analitičari sumnjaju da bi Usik lako izašao na kraj s takvim izazovom. Ovo je drugi put da se Usik odriče pojasa; prošle godine je prepustio IBF-ovu titulu kako bi odradio revanš s Furyjem umjesto obvezne obrane protiv Daniela Duboisa.

FILE PHOTO: Oleksandr Usyk v Daniel Dubois - WBC, WBO, WBA & IBF World Heavyweight Titles
Foto: Andrew Boyers

Nevjerojatan uspon Fabija Wardleyja

Priča Fabija Wardleyja (20-0-1, 19 KO) jedna je od najinspirativnijih u modernom boksu. Tridesetogodišnjak iz Ipswicha postao je svjetski prvak bez ijedne amaterske borbe, započevši karijeru u takozvanim "white-collar" mečevima. Njegov profesionalni put, koji je započeo 2017., gotovo je besprijekoran.

Status obveznog izazivača osigurao je prošlog mjeseca u londonskoj O2 Areni, kada je u dramatičnom meču za privremeni WBO naslov nokautirao bivšeg svjetskog prvaka Josepha Parkera u 11. rundi. Iako su neki smatrali da je sudac prebrzo prekinuo borbu, Parker je u toj rundi bio potpuno nemoćan, primajući seriju udaraca bez odgovora. Jedina mrlja u Wardleyjevoj karijeri bio je remi protiv Frazera Clarkea, no tu je nepravdu ispravio brutalnim nokautom u prvoj rundi revanša. Njegov promotor, legendarni Frank Warren, nije krio oduševljenje:

- Britanija ima novog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji i novu zvijezdu sporta. Ovo je jedna od najnevjerojatnijih priča koje sam vidio u 45 godina karijere i ne mogu biti ponosniji. Pred njim su ogromne borbe u 2026. dok bude branio svoj WBO pojas i stvarao istinsku ostavštinu.

Joseph Parker v Fabio Wardley
Foto: Andrew Couldridge

Što slijedi? Hrgović i ostali vrebaju priliku

Sada kada Wardley drži jedan od četiri glavna pojasa, otvara se niz mogućnosti. Prvi na redu za obveznog izazivača je supertalentirani Moses Itauma, no situaciju komplicira činjenica da obojica dijele istog trenera, Bena Davisona.

Kao izgledna "kućna" opcija spominje se Lawrence Okolie, kojeg također promovira Warrenova kuća Queensberry. Ipak, za globalno zanimanje potrebna su veća imena. Na tom popisu ističu se borci poput Franka Sancheza, Agita Kabayela, Jareda Andersona, ali i ime koje posebno zanima hrvatsku javnost, Filip Hrgović.

"El Animal" je dugo čekao priliku za napad na svjetski vrh i bio je pozicioniran kao izazivač za IBF pojas. Sada, s novim i relativno neprovjerenim prvakom na WBO tronu, otvara se nova, potencijalno vrlo atraktivna ruta prema tituli. Meč protiv Wardleyja bio bi sudar dva snažna udarača i zasigurno bi privukao ogromnu pažnju, nudeći Hrgoviću priliku da konačno kapitalizira status elitnog teškaša.

WBO: Poštovanje, divljenje i zahvalnost

Sama Svjetska boksačka organizacija (WBO) oprostila se od Usika s velikim poštovanjem. Predsjednik Gustavo Olivieri izjavio je:

- WBO izražava duboko poštovanje, divljenje i zahvalnost Oleksandru Usiku, neporaženom prvaku u dvije težinske kategorije koji je zaslužio svaku privilegiju povezanu s WBO Super Champion statusom. Njegova karijera jedna je od najizvanrednijih u modernoj eri boksa.

Iz Usikovog tima poručili su kako ovo nije zbogom, već "pauza s poštovanjem", ostavljajući vrata za budućnost otvorenima.

