Uskoro kreće prodaja ulaznica za Mundijal sljedeće godine. Cijena? Zavrtjet će vam se...

Nogometni navijači diljem svijeta s nestrpljenjem iščekuju Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje će se po prvi put održati u tri zemlje – SAD-u, Kanadi i Meksiku. No, uzbuđenje prati i neizvjesnost oko cijena ulaznica, a Fifa e sada otkrila detalje koji potvrđuju da će ovo biti najskuplji i najkompleksniji turnir do sada za gledatelje. Uvodi se kontroverzni sustav "dinamičkog određivanja cijena", a raspon troškova kreće se od relativno pristupačnih do astronomskih cifri rezerviranih samo za najdublje džepove.

Koliko će koštati odlazak na utakmicu?

FIFA je potvrdila da će najjeftinije ulaznice za utakmice grupne faze startati s cijenom od 60 američkih dolara, što je otprilike 55 eura. Ipak, broj ovih najpovoljnijih ulaznica bit će ograničen, a dužnosnici nisu otkrili o kojem se postotku sjedala radi. Procjenjuje se da će prosječna cijena ulaznice za grupnu fazu iznositi oko 268 eura. Za usporedbu, prosječna cijena ulaznice za istu fazu natjecanja u Kataru 2022. godine iznosila je oko 140 eura, što znači da će prosječan trošak za navijače biti gotovo dvostruko veći.

Na drugom kraju spektra nalazi se finale, koje će se odigrati 19. srpnja na stadionu MetLife u New Jerseyju. Najskuplje regularne ulaznice za finalnu utakmicu, za najbolja mjesta na stadionu, imat će početnu cijenu od nevjerojatnih 6730 dolara, odnosno oko 5760 eura. Da bismo stavili ovu brojku u kontekst, najskuplja ulaznica za finale u Kataru 2022. godine koštala je 1.605 dolara (oko 1.400 eura), što znači da je cijena za najprestižnija mjesta porasla više od četiri puta.

Za one koji žele ultimativno luksuzno iskustvo, tu su hospitality paketi koji su već u prodaji. Cijene se kreću od 3.500 dolara pa sve do vrtoglavih 73.200 dolara (oko 64.500 eura) po osobi za cijeli turnir, a uključuju vrhunsku ugostiteljsku uslugu i pristup ekskluzivnim prostorima.

Revolucija u prodaji: Što je "dinamičko određivanje cijena"?

Najveća novost i potencijalno najkontroverznija odluka FIFA-e jest uvođenje dinamičkog određivanja cijena (eng. dynamic pricing) po prvi put na muškom Svjetskom prvenstvu. To znači da će početne cijene biti podložne promjenama ovisno o potražnji. Sustav funkcionira slično kao kod kupovine avionskih karata ili korištenja usluga prijevoza poput Ubera – što je potražnja veća, cijena raste.

- Prilagođavat ćemo cijene prema potražnji koju vidimo i preostalom inventaru - poručio je jedan od dužnosnika FIFA-e. Glavni operativni direktor Svjetskog prvenstva, Heimo Schirgi, savjetovao je navijačima: - Nabavite svoje ulaznice rano, jer se svašta može dogoditi.

FIFA ovaj potez opravdava prilagodbom tržištu Sjeverne Amerike, gdje je takva praksa uobičajena za velike događaje, te potrebom za maksimiziranjem prihoda koji se potom ulažu u razvoj nogometa u 211 zemalja članica. Očekuje se da će ukupna zarada od ulaznica i hospitality paketa premašiti 3 milijarde dolara. Iako dinamičke cijene mogu dovesti i do pojeftinjenja u slučaju slabog interesa, kao što se dogodilo na Svjetskom klupskom prvenstvu 2025., za Svjetsko prvenstvo se očekuje golema potražnja, što gotovo sigurno znači rast cijena nakon objave početnih.

Kako do ulaznica? Faze prodaje i nova pravila

Proces kupovine ulaznica bit će podijeljen u nekoliko faza, a za prvu je potrebna i sreća. Prva faza prodaje započet će 10. rujna otvaranjem prijava za lutriju, isključivo za vlasnike Visa kartica. Navijači su se mogli prijaviti za priliku da kupe ulaznice, a uspješni kandidati bit će nasumično izvučeni i obaviješteni do kraja rujna. Tek u listopadu dobit će svoj termin za kupovinu. Nakon ove faze, uslijedit će slična lutrija otvorena za sve, bez obzira na način plaćanja. Sljedeće faze prodaje odvijat će se nakon ždrijeba skupina 5. prosinca, kada će biti poznati svi parovi.

FIFA mijenja i način kategorizacije sjedala. Umjesto dosadašnje podjele prema pogledu na teren (sredina ili iza gola), kategorije će se sada određivati prema razini stadiona, što je praksa u SAD-u.

Kategorija 1: Donja razina tribina, najbliže terenu.

Kategorija 2: Srednja razina (često klupska sjedala ili lože).

Kategorije 3 i 4: Gornja razina tribina.

Navijači će prilikom kupovine birati kategoriju, ali ne i točno sjedalo, koje će im biti dodijeljeno kasnije. Kako bi se borila protiv crnog tržišta, FIFA će pokrenuti vlastitu platformu za preprodaju ulaznica. Međutim, za razliku od prijašnjih turnira, na ovoj platformi u SAD-u i Kanadi neće biti ograničenja na cijenu preprodaje. Dužnosnici tvrde da bi ograničenje cijena samo potaknulo navijače da koriste neslužbene i nesigurne kanale.

- Želimo zadržati sigurno i regulirano okruženje za navijače - objasnio je Schirgi. Jedina iznimka je Meksiko, gdje će se zbog strožih zakona ulaznice moći preprodavati isključivo po originalnoj cijeni.

Svjetsko prvenstvo 2026. postavlja nove standarde, ne samo po broju momčadi i utakmica, već i po cijenama i načinu prodaje ulaznica. Za navijače to znači da će put do željenog mjesta na tribini zahtijevati pomno planiranje, brzu reakciju i, u mnogim slučajevima, značajna financijska sredstva. Jedno je sigurno – potražnja će biti rekordna, a cijene će to nedvojbeno pratiti.