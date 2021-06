Luka Modrić dobio je nagradu za igrača utakmice u remiju Hrvatske i Češke u Glasgowu (1-1), ali malo mu to znači.

Pobjedom bismo širom otvorili vrata osmine finala Eura, a ovako smo dramu preselili na zadnje kolo i utorak protiv domaćina Škotske.

- Definitivno ostaje gorak okus. Nadali smo se pobjedi, ali ušli smo totalno neorganizirano u utakmicu. U drugom smo se konsolidirali, zabili taj gol, bili opasniji, ali nismo uspjeli zabiti drugi. Ništa, moramo pobijediti u zadnjoj utakmici da prođemo dalje - rekao je Modrić za HTV.

Poraz protiv Engleske pa samo bod protiv Češke. Zadržali smo niz neporaženosti u drugim utakmicama na velikim natjecanjima, ali trebat će to puno bolje protiv Škotske.

- Znamo što nam je činiti u zadnjoj utakmici, moramo pobijediti ako želimo proći i to je po meni dobra stvar. Treba se dobro odmoriti i proanalizirati, napraviti sve da pobijedimo - izjavio je.

Češka je s četiri boda preuzela vodstvo u skupini D, Engleska je na tri, Hrvatska na jednom i Škotska bez bodova. Hrvatska još može proći kao druga i treća u skupini, ali joj se moraju poklopiti drugi rezultati.

Kako god, protiv Škota više nema prostora za kalkulacije. Igra nam samo pobjeda.

- Slažem se da dojam nije dobar, pogotovo što se tiče prvog poluvremena. Nismo bili pravi, ušli smo u utakmicu vrlo loše, bez samopouzdanja, bez vjere u nas. Po meni, drugo poluvrijeme bilo je dosta bolje, ali ne na onaj način na koji bismo htjeli igrati. Uvukla se nesigurnost, fali nam samopouzdanja i zbog toga ne prikazujemo igru kakvu bismo trebali. Ništa, podijeljeni bodovi, imamo zadnje kolo protiv Škotske gdje nam igra jedino pobjeda i moramo biti puno bolji ako želimo proći skupinu - kaže Luka.

Kako to misli "ako želimo proći skupinu"?

- Naravno da bi se trebalo podrazumijevati da moramo dobiti ako želimo ići dalje. Moramo jednostavno promijeniti čip u ovih nekoliko dana, moramo puno bolje. Svi! Od prvog do zadnjeg igrača. Ako se ne popravimo, bit će teško.

Zašto Hrvatska u zadnje vrijeme loše ulazi u utakmice?

- Možda je dojam da je to zadnjih 10-15 utakmica, ali ne bih se složio da je tako. Ja bih rekao da je to od početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, gdje smo osvojili šest bodova, ali igra je bila jako daleko od idealne, od onoga kako smo navikli ljude. A kvalifikacije za Euro su bile jako dobre, Slovačka, Mađarska, Wales... Ali ove godine nije to ona Hrvatska koja treba biti, koju svi priželjkuju. Sigurno navijači s pravom trebaju biti nezadovoljni. Mi smo prvi nezadovoljni jer znamo kad nije dobro. Moramo biti dalje pozitivni i ići u zadnjoj utakmici na glavu. Moramo je pobijediti i to je dobra stvar.

Je li problem Hrvatske i lutanje u koncepciji?

- Ne bih ulazio taktički u te priče, to je najmanji problem. Tu ste vi novinari da se time bavite. Vi to sigurno dobro znate. Ništa, mi moramo gledati sebe, dignuti vjeru u nas, igrati bolje i to je to. Nije da nećemo, ali moramo više želje pokazati, gristi, biti agresivniji. A to u zadnjih pet, šest utakmica nemamo. I to pod hitno! Nemamo više vremena nastaviti u tom ritmu.

Zašto je Dejan Lovren izveo slobodni udarac?

- Jučer je na treningu pucao slobodnjake i izvodio ih je jako dobro, zabio dva, tri gola. Došao je pitati i zašto ne? Ako ima samopouzdanja, zašto ne? Mislite da obrambeni ne smiju pucati slobodnjake? Ne treba se hvatati za to. Na treningu je dobro izvodio, dao sam mu da puca. Mi smo grupa, ako netko ima samopouzdanja, zašto mu ne dopustiti to - zaključio je Modrić.