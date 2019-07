Bjeličin eksperiment uspio, a lokosi bez ijednog dinamovca

Nenad Bjelica odlično radi svoj posao, u to smo se uvjerili još prošle godine. Trener "modrih" suvereno je sa svojom momčadi otvorio prvenstvenu sezonu, Dinamo je s 3-0 svladao Lokomotivu. Bila je to vrlo otvorena i kvalitetna utakmica, lokosi su dosta prijetili, no hrvatski prvak je pogocima Kadziora, Oršića i Petkovića stigao do sigurne pobjede.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamo je tijekom ljetnih priprema imao velikih problema, Bjelica dugo nije mogao računati na Majera, Šunjića i Moru, Olmo se tek priključio treninzima, a s nekoliko dana zakašnjenja u Moravske Toplice stigli su Ademi i Gojak. Uz šest bitnih veznjaka Bjelica je bio primoran na razne eksperimente, tako je "silom prilika" centralni vezni igrač postao Damian Kadzior. I to kakav...

Poljski nogometaš prošle je sezone bio najbolji asistent Dinama, mnogi su braniči (i vratari) imali problema s njegovom "ljevicom". I sjajnim ubačajima s desne strane. Ipak, Bjelica (barem na početku sezone) Kadziora koristi u centrali, a Poljak je protiv Rijeke i Lokomotive bio jedan od boljih igrača na terenu. A prošle sezone na toj se poziciji nije našao niti jednom.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Istina, protiv lokosa trener Dinama na raspolaganju nije imao Šunjića, Majera i Olma, Moro je bio na klupi, pa je ulogu playmakera preuzeo Kadzior. A očito kako je i on sam, poslije godinu dana u Dinamu, povećao agresivnost, te postao puno odgovorniji u defenzivnoj igri, dok njegove napadačke kvalitete nikada nisu bile sporne.

Damian Kadzior je sjajnim udarcem u 17. minuti "otvorio" goste, dominirao sredinom terena uz Gojaka i Ademija, a kako se sada čini i izborio se za mjesto u početnoj postavi na otvaranju europske sezone protiv Saburtala. Nenad Bjelica mu vjeruje, Poljak mu na povjerenju "zahvaljuje" dobrim igrama. I odličnim potezima. Damian Kadzior kao centralni vezni? Za sada to funkcionira, i više nego dobro. Pogotovo kada su oko njega raspoloženi Oršić, Gavranović, Ademi, Gojak, Hajrović...

Foto: Igor Soban/PIXSELL

I za kraj, još jedna novost. Već se odavno zna kako Dinamo i Lokomotiva više nisu "bratski klubovi", kako među njima više ne vladaju idilični odnosi. A to je pokazao još jedan podatak, u početnom sastavu lokosa nije bio niti jedan igrač koji ima ili je ikada imao profesionalni ugovor s Dinamom. Tek u drugom dijelu za goste je zaigrao Bojan Knežević...