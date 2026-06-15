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Usred Amerike pronašli smo - Brač! Kuće stoje i do milijun $

Piše Iz Dallasa: Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Usred Amerike pronašli smo - Brač! Kuće stoje i do milijun $
Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Američki poduzetnik Jeff Blackard oduševio se Supetrom, pa je u okolici Dallasa sagradio naselje Adriatica po uzoru na Brač

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U Dallasu i okolici postoje mnoge zanimljive lokacije i građevine, a među njima i jedna koja ima veze s Hrvatskom. Riječ je o ekskluzivnom naselju Adriatica, koje je poduzetnik Jeff Blackard sagradio u naselju McKinney po uzoru na Supetar na Braču. Blackard nema veze s Hrvatskom, ali je posjetio Brač i toliko se oduševio onim što je vidio da je odlučio dio prepoznatljive dalmatinske arhitekture preseliti u Teksas.

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