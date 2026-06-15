Usred Amerike pronašli smo - Brač! Kuće stoje i do milijun $

U Dallasu i okolici postoje mnoge zanimljive lokacije i građevine, a među njima i jedna koja ima veze s Hrvatskom. Riječ je o ekskluzivnom naselju Adriatica, koje je poduzetnik Jeff Blackard sagradio u naselju McKinney po uzoru na Supetar na Braču. Blackard nema veze s Hrvatskom, ali je posjetio Brač i toliko se oduševio onim što je vidio da je odlučio dio prepoznatljive dalmatinske arhitekture preseliti u Teksas.