Usred Amerike pronašli smo - Brač! Kuće stoje i do milijun $

Američki poduzetnik Jeff Blackard oduševio se Supetrom, pa je u okolici Dallasa sagradio naselje Adriatica po uzoru na Brač
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U Dallasu i okolici postoje mnoge zanimljive lokacije i građevine, a među njima i jedna koja ima veze s Hrvatskom. Riječ je o ekskluzivnom naselju Adriatica, koje je poduzetnik Jeff Blackard sagradio u naselju McKinney po uzoru na Supetar na Braču. Blackard nema veze s Hrvatskom, ali je posjetio Brač i toliko se oduševio onim što je vidio da je odlučio dio prepoznatljive dalmatinske arhitekture preseliti u Teksas.
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