Usred bijela dana provalili u dom legende Slaven Belupa. Ostao je bez nakita i novca

Antun Havaić (63), legendarni nogometaš Slaven Belupa, doživio je šok prije nekoliko dana kada je u poslijepodnevnim satima otvorio vrata svog doma u naselju Sigetec Ludbreški. Lopovi su usred bijela dana provalili u kuću dok su Havaić i njegova supruga bili na poslu, opustošili su njihov dom, ukrali su vrijedni nakit i novac, piše Podravski.hr. Istraga je u tijeku, policija nije htjela iznositi više detalja, kao ni Havaić.

- Lopovi su provalili u kuću sa stražnjeg dijela koji se ne vidi s ulice tako da ih nitko nije mogao primijetiti. Susjeda je prva došla s posla i ostala je šokirana kad je vidjela razbacane stvari po sobama i dnevnom boravku, a ni susjedu koji došao vrlo brzo nakon nje nije bilo svejedno - kažu svjedoci.

Foto: Facebook

Havaić je legenda Slaven Belupa. Bio je 'desetka', pravi nogometni virtuoz kojemu se lopta lijepila za nogu, bio je igrač poteza, onaj koji je posipao magiju i dizao publiku na noge. Otkako je njegova generacija uvela 'farmaceute' u 1. HNL u sezoni 1996/1997, klub više nije ispao iz elitnog društva. Suigrač mu je bio i sadašnji trener Dinama Mario Kovačević.