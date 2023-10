Usred SP-a doznao kako mu je sin preminuo! Odlučio je ostati

Fidži je u subotu u trećem kolu SP-a u ragbiju pobijedio Gruziju (17-12) i ostao u igri za plasman u četvrtfinalu, a ta utakmica bila je najteža u karijeri za ragbijaša Fidžija Josuu Tuisova (29). Samo nekoliko sati uoči utakmice doznao je kako je njegov sedmogodišnji sin preminuo nakon borbe s teškom bolešću.

Nezamisliva je to bol koja slama srce. Maleni Tito borio se do zadnjeg dana, ali nažalost, nije izdržao. Njegov otac bio je shrvan, prvo je odlučio pomoći svojoj reprezentaciji protiv Gruzije, a potom je razgovarao s obitelji i donio odluku kako će propustiti sahranu i ostati na SP-u. Svaku pobjedu u karijeri od sada će posvećivati svome malenom junaku, a to je i napravio nakon što su pobijedili Gruziju.

- Tuisova je rekao izborniku Simonu Raiwauli da želi ostati u ekipi - prenose francuski mediji.

Fidži je dvaput igrao četvrtfinale SP-a, 1987. i 2007., a za novi plasman dovoljan mu je i bod protiv Portugala. Ako prođu dalje, tamo će ih čekati Engleska.

Tuisova je gotovo cijelu karijeru proveo u Francuskoj. Od 2013. do 2019. godine igrao je za Toulon pa za Lyon, a od ove godine novi je igrač Racing 92. Igra na poziciji centra.