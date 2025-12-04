Ususret derbiju procurila fotka pomoćnog suca: U društvu je bio među navijačima Dinama

StartFragment U subotu nas očekuje najveći hrvatski derbi na Maksimiru između Dinama i Hajduka, a iz HNS-a je stigla potvrda o tome tko će dijeliti pravdu. Tako će glavni sudac biti Patrik Kolarić iz Čakovca, a u VAR sobi će mu pomagati Ivan Bebek iz Rijeke. Među navijačima klasični folklor za dva spomenuta imena, ali nakon što se pojavila sporna fotografija, samo se nametnulo i treće ime.

Riječ je o Bojanu Zobenici iz Velike Gorice čija se fotografija pojavila na društvenim mrežama. Na njoj je u civilu među navijačima Dinama na Maksimiru, a tu su odmah krenula pitanja pristranosti.

Osijek: NK Osijek protiv GNK Dinamo u prvom kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Inače, Zobenica je Vinkovčanin, ali ima adresu u Velikoj Gorici te je ove sezone sudio u devet utakmica domaćeg prvenstva, od čega je tri puta dijelio pravdu 'modrima'.

EndFragment