Usyk kreće u lov na Joshuu: 'Cilj je ujediniti sve pojaseve'

Počistio je lakotešku kategoriju, postao prvi boksač koji je uspio ujediniti sve pojase u kategoriji, a nakon što je nokautirao Tonyja Bellewa u svojem najzahtjevnijem meču dao je naslutiti prelazak u tešku kategoriju.

Neporaženi Oleksandr Usyk (16-0) i osvajač zlatne olimpijske medalje sada definitivno prelazi u kraljevsku kategoriju boksa, stigla je potvrda njegova menadžera Alexandera Krassyuka. Idući meč imat će 18. ili 24. svibnja, a protivnik još uvijek nije poznat.

- Usykova iduća borba je u teškoj kategoriji i to u SAD-u. On odmah želi borbu s najboljim teškašima. Želi demonstrirati svoju vještinu i osvojiti titulu u toj kategoriji. Bilo bi sjajno kada bi se to dogodilo u idućih godinu dana. Ako ne, mi ćemo nastaviti sve dok ne dobije priliku pobijediti sve prvake u teškoj kategoriji i ujediniti sve pojaseve - rekao je njegov menadžer.

Prelazak u tešku trebao bi Usyku donijeti prvu poziciju na izazivačkoj ljestvici WBO-a čime bi postao obvezni izazivač Anthonyja Joshue, no kako javlja većina boksačkih medija, ta borba sigurno neće biti iduća za 32-godišnjeg zlatnog olimpijca, piše fightsite.