Utakmica Druge NL je završila neriješeno, ali zbog posebnog pravila će biti 3-0 za domaćine

Nevjerojatan propust dogodio se Nogometnom klubu Bjelovar u utakmici petog kola Druge NL protiv Segeste u Sisku. Utakmica je završila 2-2, ali bi Bjelovar mogao za "zelenim stolom" ostati i bez tog boda jer su prekršili pravilo. Segesta se već žalila te bi uskoro mogla stići odluka koja ide na štetu momčadi iz Bjelovara.

Naime, Segesta je uložila žalbu zbog kršenja Propozicija natjecanja jer je u 62. minuti za Bjelovar ušao Taji Richard James te je tako Bjelovar na terenu u istom trenutku imao tri igrača izvan Europske unije, a pravila dopuštaju samo dvojicu. Nakon tri minute je igru napustio Nigerijac Bem Kenneth Tyongi, ali je šteta već bila učinjena. Očekuje se da će Povjerenik za natjecanje poništiti rezultat od 2-2, te registrirati pobjedu Segeste od 3-0, a moguće je da će biti pokrenut i disciplinski postupak protiv Bjelovara.

Utakmica je bila poprilično zanimljiva. Segesta je Povela u 24. minuti preko Tonćija Kukoča-Petraella, no pred kraj prvog dijela je izjednačio Leon Jadek. Bjelovar je poveo u 82. minuti golom Tonija Letine, ali je Ivan Bjelivuk četiri minute kasnije. Ipak, Bjelovar će vrlo vjerojatno ostati bez boda zbog skupe greške.