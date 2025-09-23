Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELIKI PROPUST

Utakmica Druge NL je završila neriješeno, ali zbog posebnog pravila će biti 3-0 za domaćine

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Utakmica Druge NL je završila neriješeno, ali zbog posebnog pravila će biti 3-0 za domaćine
Bjelovar i Dinamo sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Utakmica između Segeste i Bjelovara završila je 2-2, ali su gosti u jednom trenutku imali previše igrača izvan Europske unije na terenu te se Segesta žalila. Povjerenstvo će vjerojatno registrirati 3-0 za Segestu

Nevjerojatan propust dogodio se Nogometnom klubu Bjelovar u utakmici petog kola Druge NL protiv Segeste u Sisku. Utakmica je završila 2-2, ali bi Bjelovar mogao za "zelenim stolom" ostati i bez tog boda jer su prekršili pravilo. Segesta se već žalila te bi uskoro mogla stići odluka koja ide na štetu momčadi iz Bjelovara.

SENZACIONALNI GOL VIDEO Nevjerojatno! Pogledajte kako je golman Varteksa zabio gol duboko sa svoje polovice
VIDEO Nevjerojatno! Pogledajte kako je golman Varteksa zabio gol duboko sa svoje polovice
OŠTRO OBRAĆANJE Rudeš u novom priopćenju: U HNS-u postoji paralelni sustav!
Rudeš u novom priopćenju: U HNS-u postoji paralelni sustav!

Naime, Segesta je uložila žalbu zbog kršenja Propozicija natjecanja jer je u 62. minuti za Bjelovar ušao Taji Richard James te je tako Bjelovar na terenu u istom trenutku imao tri igrača izvan Europske unije, a pravila dopuštaju samo dvojicu. Nakon tri minute je igru napustio Nigerijac Bem Kenneth Tyongi, ali je šteta već bila učinjena. Očekuje se da će Povjerenik za natjecanje poništiti rezultat od 2-2, te registrirati pobjedu Segeste od 3-0, a moguće je da će biti pokrenut i disciplinski postupak protiv Bjelovara.

Utakmica je bila poprilično zanimljiva. Segesta je Povela u 24. minuti preko Tonćija Kukoča-Petraella, no pred kraj prvog dijela je izjednačio Leon Jadek. Bjelovar je poveo u 82. minuti golom Tonija Letine, ali je Ivan Bjelivuk četiri minute kasnije. Ipak, Bjelovar će vrlo vjerojatno ostati bez boda zbog skupe greške.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ousmane Dembele osvojio je Zlatnu loptu! Napadač PSG-a ispred 18-godišnjeg Yamala
CEREMONIJA IZ PARIZA

Ousmane Dembele osvojio je Zlatnu loptu! Napadač PSG-a ispred 18-godišnjeg Yamala

Ousmane Dembele je osvojio Zlatnu loptu. Iza Francuza je ostao Lamine Yamal, treći u poretku je Vitinha, četvrti Mohamed Salah, a top 5 zatvara zvijezda Barcelone, Raphinha
FOTO 'Preživio sam zatvor zbog nje'. Treća Beckerova žena 23 godine je mlađa, čekaju i bebu
ZALJUBLJENI PAR

FOTO 'Preživio sam zatvor zbog nje'. Treća Beckerova žena 23 godine je mlađa, čekaju i bebu

Priča o Borisu Beckeru, od meteorskog uspona i teniskih trijumfa preko bankrota i zatvora do novog života s Lilian de Carvalho Monteiro i skorim rođenjem njihova prvog zajedničkog djeteta
FOTO Legendarni nogometaš na dodjelu Zlatne lopte poveo novu djevojku. Mlađa je 38 godina
PREDIVNA NJEMICA

FOTO Legendarni nogometaš na dodjelu Zlatne lopte poveo novu djevojku. Mlađa je 38 godina

Njemica Theresa Sommer ima 26 godina i mlađa je od legendarnog nogometaša čak 38 godina. Matthaus se 2021. rastao od Anastasije Klimko s kojom je bio u braku sedam godina.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025