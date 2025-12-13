Utakmica Lokomotive i Hajduka pod pomnom pratnjom policije

Lokomotiva i Hajduk u sklopu HNL-a igrat će na Maksimiru od 17.45 sati utakmicu 17. kola. Hajduk je drugi s 31 bodom i s pobjedom može skočiti na prvo mjesto lige, a Lokomotiva je trenutačno sedma s 19 bodova te s nova tri boda može preskočiti šestu Rijeku.

Kako je objavljeno na stranicama MUP-a, policija će tijekom cijelog dana poduzimati sve potrebne mjere sigurnosti. U svrhu održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira tijekom putovanja na utakmicu i povratka navijača, kao i neometanog odigravanja nogometne utakmice, policija će poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti sukladno 'Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima', 'Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima', 'Zakonu o javnom okupljanju', 'Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika'.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a

- Policija će, na dan odigravanja utakmice, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima; prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice, snimati audio i video te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu i prilaznim pravcima.

Hajduk i Lokomotiva sastali su se 27. rujna ove sezone. Splićani su na Poljudu u 8. kolu HNL-a slavili 2-0, a golove su zabili Ante Rebić i Anthony Kalik.