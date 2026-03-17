Obavijesti

Sport

Komentari 0
FIFA ZASAD ŠUTI

Utakmice Irana na SP-u 2026. miču iz SAD-a? Pregovori su u tijeku: 'Spremni smo ih primiti'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Wana News Agency

FIFA ne mijenja planove SP-a zbog Irana! Unatoč napetostima SA i Irana, Meksiko spreman preuzeti iranske utakmice. Trump podržava Iran, ali oprez zbog sigurnosti

Međunarodna nogometna organizacija (FIFA) službeno je objavila u utorak da ne planira zbog Irana izmjene već utvrđenog rasporeda Svjetskog prvenstva kojem su u lipnju i srpnju domaćini Meksiko, SAD i Kanada.

Ranije tijekom dana Iranski nogometni savez je objavio da obavlja pregovore s FIFA-om o preseljenju utakmica te reprezentacije iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksiko, a sve zbog zabrinutosti za sigurnost iranskih navijača uslijed ratnih strahota koje trenutačno traju na Bliskom istoku dok su na neprijateljskim stranama SAD i Iran.

Brojne su informacije, pritom oprečne, dolazile posljednjih dana oko nastupa Irana na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Iz Irana su jedni bili protiv, drugi za nastup, ali je činjenica da Iran zasad nije povukao prijavu za sudjelovanje.

Uslijed mogućnosti da Meksiko preuzme organizaciju iranskih utakmica oglasila se meksička predsjednika Claudia Sheinbaum koja je izjavila da je njena zemlja spremna ugostiti Iran i biti domaćin tim utakmicama grupne faze SP-a ako bude potrebno, objavila je francuska novinska agencija Afp.

Čelnici FIFA-e zasad se nisu previše oglašavali po pitanju nastupa Irana, dok je o toj temi daleko češće govorio američki predsjednik Donald Trump. Prošli je tjedan Trump izjavio da je Iran dobrodošao sudjelovati, ali je i sugerirao da možda nije prikladno da igraju u SAD-u "zbog vlastite sigurnosti".

Po sadašnjem rasporedu Iran bi trebao u Los Angelesu igrati utakmice protiv Novog Zelanda 15. lipnja i Belgije 21. lipnja, dok bi se dvoboj protiv Egipta trebao odigrati 26. lipnja u Seattleu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026