Utučeni Garcia: Izgubili smo dva boda. Nešto moramo mijenjati

Nogometaši Varaždina i Hajduka odigrali su 1-1 u 24. kolu HNL-a i domaći su po treći put ove sezone ostali bez poraza protiv Splićana, koji u Varaždinu nije slavio još od 2023.! Treneri Nikola Šafarić i Gonzalo Garcia podijelili su svoje dojmove na press konferenciji.

- Lijepo je to čuti. Svaki pozitivan rezultat protiv Hajduka, Dinama ili Rijeke je velika stvar. Uvijek u ligi imaš jednu ekipu koja ti jednostavno ne odgovara. No, kad se krene s tim brojkama i statistikom, kao da te onda ureknu – nasmijao se Šafarić nakon što je njegova ekipa prekinula negativan niz.

- Nije bilo lako. Nakon dva poraza od Rijeke i Dinama, trebalo se dići protiv odlične ekipe kao što je Hajduk. Izdominirali su nas 30 minuta i malo smo počeli igrati nakon što smo primili pogodak. Potom smo zabili pogodak. Drugi dio imamo dva "mrtvaca" i trebali smo to riješiti, pa milimetarsko zaleđe kod penala. No, na kraju te Hajduk pritisne s igračem više i moraš biti zadovoljni bodom – ističe trener Varaždina.

Nezadovoljan je bio Hajdukov trener Gonzalo Garcia.

- Nismo uspjeli pobijediti, idemo dalje. Mislim da smo odigrali sjajnu utakmicu, ali pokazalo se da nama nije lako pobjeđivati ni u ovakvim utakmicama. Ovdje je uvijek teško igrati... Ne znam koliko dugo je Hajduk bez pobjede u Varaždinu, ali ako danas nismo pobijedili... - rekao je za MAX Sport nakon utakmice i dodao:

- Težak raspored nas čeka, i danas je bila teška utakmica. Moramo igrati ovako, imali smo prilike za zabiti i to je to. Ako ne zabijete, teško je.

Trener Hajduka ni na press konferenciji nije bio previše rječit.

- Izgubili smo dva boda danas. Nije prvi put da smo tako prosuli bodove. Bili smo gladni, stvarali prilike, u završnici su uvijek bila petorica igrača, ali ne zabijamo. Moramo nešto promijeniti. Gubimo bodova iako smo dosta bolji od protivnika i to se ponavlja. Ako si veliki klub tako ne smiješ gubiti bodove – rekao je Garcia nakon utakmice.