Utučeni Neuer: Razočaranje je veliko, u PSG-u igraju 'ubojice'

Bayern je ispao iz Lige prvaka u polufinalu protiv Paris Saint-Germaina ukupnim rezultatom 6-5. Nakon spektakularnog poraza 5-4 u Parizu, uzvrat u Münchenu završio je 1-1, što nije bilo dovoljno za prolazak Bavaraca. Kapetan Manuel Neuer nakon utakmice nije skrivao ogromno razočaranje te je bio brutalno iskren o razlozima eliminacije.

Neuer smatra da je presudila nevjerojatna efikasnost francuske momčadi, pogotovo u prvoj utakmici.

​- Nismo imali ubojiti instinkt u napadu, ali imali smo dovoljno šansi da danas pobijedimo. Nismo imali puno stopostotnih šansi, ali morali smo biti bolji kad bismo ih dobili - rekao je Neuer za DAZN.

Posebno je istaknuo razliku u realizaciji između dviju momčadi.

​- Pogledajte samo Pariz. Oni su jednostavno ubojice. Zabili su pet golova u prvoj utakmici. To je nama trebalo danas. Bili smo blizu finala, ali nismo mogli završiti posao - dodao je njemački golman.

Pogodak Harryja Kanea u završnici susreta stigao je prekasno da bi se bilo što promijenilo.

​- Naš gol je nažalost došao prekasno. Nismo imali vremena stvoriti novu priliku. Taj ključni trenutak u igri je jednostavno nedostajao - objasnio je.

Prva utakmica u Parizu bila je noćna mora za Neuera, koji je primio pet golova iz isto toliko udaraca u okvir, postavivši tako i negativni osobni rekord. Unatoč tome, uoči uzvrata je poručivao kako je "sve moguće" i da momčad vjeruje u preokret. Ipak, ispadanje je ostavilo gorak okus, bez obzira na uspjehe u domaćim natjecanjima.

​- Zasluženo smo osvojili naslov prvaka. Veselimo se finalu Kupa u Berlinu. Ali trenutno, razočaranje prevladava - zaključio je kapetan Bayerna.