Božo Starčević izgubio je u četvrtfinalu kategorije do 77 kilograma grčko-rimskim stilom na hrvačkom turniru u Tokiju od Iranca Mohamedalija Geraeija. Ono što je još teže za progutati, izgubio je iako je vodio sve zadnjih 1,6 sekundi.

Tada je njegov protivnik izveo očajnički potez, rijetko viđen skočivši na Božinu glavu. Hrvatski borac, koji je vodio 5-1, nesvjestan da se radi o zadnjim sekundama, s protivnikom na glavi pokušao je izvesti bacanje. Sudac je prvo pokazao da je Iranac dobio četiri boda, a nakon "challengea" iz hrvatskog kuta i duge provjere videa Irancu su skinuta dva boda za 5-5, ali je Geraei otišao u polufinale jer je on zadnji dobio bodova u meču. Takva su, naime, pravila u hrvanju...

- Ja sam vodio i nisam znao koliko je do kraja, a on je napravio jedan nemogući potez. Skočio je, a ja sam ga iskontrolirao i ušao u bacanje. Bio sam siguran da ću dobiti bodove za bacanje, a suci su to bodovali kao njegovo bacanje bez moje kontrole. Njemu su obje noge bile u zraku, a ja, da sam znao koliko je do kraja ostalo vremena, vjerojatno ne bih ušao u bacanje, već bih ostao stajati. Teoretski, suci su mogli dosuditi meni četiri boda, a njemu dva, a oni su bodove dali samo njemu. Nikad na ovakav način nisam izgubio meč. Da budem iskren, on je po medaljama puno bolji borac nego ja, ima dvije bronce sa svjetskih prvenstava, ali danas sam cijeli meč odradio taktički perfektno. Do zadnje dvije sekunde - izjavio je vidno utučeni Starčević, koji sada čeka eventualnu pobjedu Iranca u polufinalu protiv Mađara Lorinza, kako bi dobio priliku ući kroz repasaž u borbu za broncu.

- Da sam dobio Iranca, ja bih bio prilično siguran da ću osvojiti medalju. I ukoliko bih izgubio s Mađarom, imao bih borbu za broncu s japanskim hrvačem, koji je slabiji od mene. Ne vjerujem da će Gezaei dobiti Lorincza, a ako ga i pobijedi, onda bih u repasažu imao Kubanca, pa Mađara, koji je puno bolji borac od Japanca. A to je tako, hrvatski nogometaši su dvaput prošli na penale u Rusiji, a da su ispali na prvima. Pokazao sam dosta dobro hrvanje, ali Olimpijske igre su mi uklete - kazao je Starčević, borac za kojeg su listom svi hrvatski novinari kazali da bi upravo njega najradije vidjeli s medaljom iz Tokija.

Starčević već ima iza sebe iskustvo jednih Igara, onih u Riju prije pet godina, kada je sudačkom krađom izgubio od Rusa Vlasova u borbi za polufinale.

- Hrvanje je težak sport i tko god je ovo gledao, shvaća o čemu se radi. Od samog skidanja kilograma do borbi koje su nemilosrdne, ali za sam vrh ti treba sportske sreće. Na velikim natjecanjima uvijek pokažem dobro hrvanje i uvijek se nešto dogodi. Olimpijske igre me neće, ali me u nešto drugo u životu hoće. Imam ženu i dvoje djece, zdrav sam i to je najbitnije - kazao je veliki borac Starčević nakon izgubljene borbe.

U Tokiju je s njim i njegov brat, ujedno i trener Nikola Starčević, koji je bio šokiran.

- Ma ovo je nevjerojatno, napravio je grešku u zadnjih pet sekundi. Gorak okus u ustima. Irancu je to bio jedna jedina šansa, kad gubiš u zadnjim sekundama, onda skočiš na nekoga. I prošlo mu je - kazao je Nikola.