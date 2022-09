Utučeni Tuchel: Ljutit sam! Pa igrali smo ispod svake razine...

Dinamo je u prvom kolu grupne faze Lige prvaka senzacionalno pobijedio Chelsea 1-0 , engleskog velikana koji je prije dvije sezone osvojio naslov najelitnijeg europskog natjecanja.

Trener Thomas Tuchel dakako da ne može biti zadovoljan igrom svoje momčadi koja je poražena golom sjajnog Mislava Oršića iz 13. minute susreta. Bio je smrknut, odsutan, ni blizu veselog čovjeka od večeri prije:

- Nismo zabili u prvih 15 minuta, a onda smo primili gol s dvojicom igrača u kontri. Mučili smo se da stvorimo šanse, da pucamo u okvir. To je u biti priča - rekao je njemački strateg.

Jeste li očekivali ovakav Dinamo?

- Očekivao sam da ćemo biti nemilsordni u realizaciji, a ne da ćemo odigrati ispod svake razine. Ljutit sam na sebe i našu igru, ogromno razočaranje, nismo bili agresivni na lopti, odlučni, ubojiti, nismo djelovali dovoljno kao momčad. Puno igrača ne igra na svojoj razini i moram naći razlog zašto. Nema gladi, odlučnosti, intenziteta. Ne možeš tako u Premier ligi niti u Ligi prvaka, to su dva najjača natjecanja - kazao je.

Ovo mu je stota utakmica na klupi Chelseaja, ali nije je rangirao po neuspješnosti.

- Dinamo me nije iznenadio, očekivali smo ga takvog. Počeli smo dobro 15-20 minuta, a onda nam je nedostalao možda 'miris krvi'. U poluvremenu smo imali isti broj udaraca kao Dinamo. Ne mogu to shvatiti jer imali smo posjed lopte i sve da smo morali imati više udraca. I primili smo gol u kontri s dva igrača, to nam se n ikad nije dogodilo. Ne shvaćam zašto je danas, moj je posao da analiziram. Imamo dobre igrače.

- Ljutit sam na sebe jer nisam predvidio takvu utakmicu, mislio sam da će nas zadnja utakmica dići, teški trenuci protiv West Hama. Moramo očvrsnuti.

Jeste li podcijenili Dinamo?

- Ja nisam, a ako jesmo, imamo velik problem.

Atmosfera?

- Bila bi bolja da su bile sve tribine, šteta što jedna nije u funkciji. Ali znali smo da su navijači ovdje emotivni i glasni, ali atmosfera nije bila ključ da igramo loše. Bila je dobra, ali velik je nedostatak domaćinu i pomoć gostu što je jedna tribna zatvorena - rekao je.

Nakon Chelseaja, Dinamo čeka ih gostovanje u Milanu 14. rujna u drugom kolu LP, a prvi dio grupne faze završit će 5. listopada kod austrijskog prvaka Salzburga.

Šest dana kasnije, Dinamo će na Maksimiru ugostiti Salzburg nakon čega će odigrati i posljednju domaću utakmicu u skupini protiv Milana. Posljednji nastup u skupini E imat će 2. studenog u Londonu kod Chelseaja.

POGLEDAJTE VIDEO: ORŠIĆ NAKON POBJEDE

