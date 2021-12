Još prošle sezone Cibona je napravila zaokret u klupskoj politici i okrenula se razvoju mladih i talentiranih igrača. Velikim nadama Danku Brankoviću, Lovri Gnjidiću i Roku Prkačinu ove sezone pridružili su nekoliko novih košarkaša i stvorili potentnu i sjajnu momčad koja kojoj se predviđa velika budućnost.

To je bilo to što se tiče provjetravanja svlačionice, a uskoro je krenulo i provjetravanje ureda. Bilo je samo pitanje trenutka kada će doći do promjene u klupskim strukturama nakon što je u Zagrebu na vlast došao Tomislav Tomašević i najavio oštriju kontrolu u klubu. A to se dogodilo usred sezone.

Prije dva tjedna je za novog predsjednika jednoglasno izabran Mario Petrović koji na toj funkciji mijenja dosadašnjeg predsjednika Mladena Bušića, koji je na toj funkciji bio od prosinca 2016. Promjena se dogodila i na poziciji direktora s koje je još u listopadu odstupio Domagoj Čavlović, a zamijenio ga je Mauro Lukić.

Nova vlast Cibone objavila je priopćenje u kojem su najavili uvođenje drugačijeg načina funkcioniranja u odnosu na njihove prethodnike te transparentnije poslovanje.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Nastavno na informacije koje su prezentirane na posljednjoj Gradskoj skupštini Grada Zagreba, a koje se tiču poslovanja i rada KK Cibona tijekom prethodnih godina, novo vodstvo Kluba želi javno istaknuti kako je odlučno u nastavku uvođenja drugačijeg i potpuno transparentnog načina funkcioniranja te dvosmjerne komunikacije sa svim relevantnim subjektima. KK Cibona pod novim vodstvom u potpunosti je na dispoziciji te će otvoreno surađivati sa svim nadležnim gradskim i nacionalnim subjektima koje smatra punopravnim partnerima.

Nova Uprava KK Cibona u cilju dobivanja cjelokupnog uvida u stanje u kojem se nalazi Klub pokrenula je financijsku reviziju, i to već u prvim tjednima dolaska na dužnost. U međuvremenu pokrenuta je i druga, sveobuhvatna revizija cjelokupnog poslovanja. Transparentnost, kao vodilja aktualnog vodstva Kluba, bit će vidljiva već u prvim koracima. Tako će rezultati prethodno navedenih revizija biti javno prezentirani čim se navedeni procesi dovrše, a o njima će biti obaviješteni i predstavnici Grada Zagreba, gradonačelnik Tomislav Tomašević te svi članovi Kluba.

Sukladno aktivnosti interne kontrole koje je provela nova Uprava, a tiču se poslovnih aktivnosti u prethodnim godinama, i ovim putem možemo potvrditi navode gradonačelnika Tomaševića. Utvrđeno je kako su pronađene nepravilnosti u pravdanju sredstava, a o čemu će novo vodstvo Kluba obavijestiti sve nadležne institucije. U cilju realizacije vizije potpuno transparentnog poslovanja, koje aktualno vodstvo stavlja kao inicijalni preduvjet rada, u skladu s rezultatima revizije javnosti će biti prezentiran sveobuhvatan program restrukturiranja i razvoja KK Cibona.

Ovim putem novo vodstvo Kluba cjelokupnoj javnosti i svim zainteresiranim stranama želi poslati poruku kako svi prethodno spomenuti procesi zahtijevaju određeno vrijeme i međusobno povjerenje. Ništa od navedenog, a radi se o sveobuhvatnim procesima, nije moguće provesti preko noći.

U cilju zaštite imena, vrijednosti brenda i u konačnici očuvanja postojanja KK Cibona ovim putem želimo poslati poziv svih zainteresiranim stranama na strpljenje te ujedinjenje u podizanju kluba na višu razinu. KK Cibona suočena je s brojnim izazovima od financijske, poslovne do sportske prirode i samo zajedno te konstruktivnom suradnjom, transparentnošću i međusobnim povjerenjem moguće je stvoriti preduvjete za novi uspjeh našeg voljenog Kluba.