Uveli smo novitete u futsal LP, sve je spremno za novi spektakl

Za dvadesetak dana Makarska će ugostiti jednu od skupina Glavne runde futsal Lige prvaka, u kojoj će domaćin Novo Vrijeme ugostiti portugalski Sporting, kazahstanski Ayat i Pulu. Futsal sezona je počela, odigran je Superkup i jedno prvenstveno kolo, za Novo vrijeme s polovičnim uspjehom.

- Organizacija Superkupa opravdala je očekivanja, klubovi su bili za ovakav format Superkupa u kome su se našle četiri najkvalitetnije momčadi i odigrale završnicu na razini doigravanja. Pula je zasluženo osvojila Superkup, u dva dana su prikazali najviše, a reprezentativci su odigrali tri natjecateljske utakmice koje će im u ovom terminu dobro doći. Što se tiče nas, odigrali smo dvije dobre utakmice, jednu s Olmissumom, našim najvećim rivalom, momci su ostvarili prvi cilj a u finalu je Pula koja je željna uspjeha imala malo više sreće. U finalnoj seriji prvenstva Toni Jelavić je pogodio dva kaznena udarca, u Superkupu je kiksao i to je razlika. To je sport, idemo dalje – kaže direktor Novog vremena Borislav Vuković i dodaje:

Foto: Novo Vrijeme Apfel

- U prvenstvu smo startali pobjedom, možda malo teže od očekivanoga protiv novog prvoligaša Osijeka. Sada je reprezentativna stanka, nakon toga pa i pripreme za dvije utakmice, Olmissum u Makarskoj i gostovanje u Splitu kod Torcide te pripreme za Ligu prvaka. Iako u ovom trenutku svi pokušavamo skinuti fokus s Lige prvaka i posvetiti se prvenstvu, igrači su svjesni što nam nosi Liga prvaka i da nam je cilj proći u Elitnu rundu. Naoko to je lagan zadatak, prije je išao jedan od četiri sudionika, a sada idu tri pa svi misle da će biti lako, ali to je izuzetno zahtjevna zadaća. Ayat ima pet Brazilaca, Sporting je uz Barcelonu najbolja momčad u Europi, od šest finala igrali su pet... i Pula, s kojom s kojom smo igrali finale prvenstva i Superkupa. Za hrvatski futsal je sreća da će jedna od hrvatskih momčadi ići sigurno dalje, a mi se nadamo da ćemo to biti mi....

Foto: Novo Vrijeme Apfel

U plasman je siguran trener Novog vremena Ivan Božović:

- Imali smo puno otežavajućih faktora u pripremnom razdoblju i par neplaniranih ozljeda, a nisu nam pomogle ni duge reprezentativne stanke. Imali smo u Superkupu izuzetno teške provjere, koje će nam, uz dvije utakmice nastavka sezone protiv Olmissuma i Torcide, pomoći da se pripremimo za najvažniji cilj u prvom dijelu sezone – Liga prvaka. Iskoristit ćemo ovo vrijeme da se Brazilci Rafinha i Jefferson što bolje uklope u našu momčad i stil igre i vjerujem da ćemo imat dovoljno vremena da se posložimo do Glavne runde LP i da je dočekamo što spremniji – kaže Božović.

Foto: Novo Vrijeme Apfel

Format natjecanja nije baš povoljan za Makarane.

- U prvi mah izgleda povoljno jer igramo s Ayatom i Pulom, a nakon dana pauze protiv Sportinga koji je favorit skupine. Za nas je objektivno problem što u 22 satra igramo s oba rivala, s Ayatom i Pulom, dakle protiv direktnih konkurenata dok će oni odigrati međusobni ogled u zadnjem kolu, kad će već znati koji im rezultat odgovara za prolaz i mogu tako i odigrati utakmicu... Već smo slične stvari viđali u futsalu. Ali pored toga mi vjerujemo u svoju kvalitetu, vjerujemo da možemo osvojiti dovoljno bodova da ta treća utakmica protiv Sportinga bude nagrada za same igrače i publiku, da se nadigravamo i uživamo. Unatoč svemu što sam kazao, šanse za prolaz su realne i mislim da bi bio veliki neuspjeh da se ne plasiramo u nastavak natjecanja.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Novo vrijeme je dva puta sudjelovalo u futsal Ligi prvaka, ovo im je treći nastup, a mogu se pohvaliti dobrom organizacijom kao i novitetima koje su uveli.

- Mi smo 2018. godine organizirali party dobrodošlice, bila je to naša ideja koju smo uveli u Ligu prvaka kao jedan poseban dodatak, kao i izlet jedrenjakom. I svi su nam čestitali na tome i zbog toga se rado i vraćaju u Makarsku. Ove godine ćemo opet napraviti nešto novo, party dobrodošlice i svečanu večeru bi trebao glazbom oplemeniti Jole Čagalj, a planiramo sve sudionike odvesti na izlet na "skywalk" na Biokovo – otkriva nam Vuković i dodaje:

Foto: Novo Vrijeme Apfel

- Počele su predbilježbe za ulaznice, imamo 1.039 mjesta u dvorani, da je dvostruko sve bi planule. Očekujemo stotinjak navijača iz Pule a ostalo će biti naši... Veliki je to događaj, dolazak Sportinga u Makarsku je poput dolaska Reala ili Barcelone na Poljud. Učinit ćemo sve da doživljaj sudionicima i gledateljima bude kompletan, da u takvom poticajnom ambijentu igrači daju sve od sebe i izbore željeni cilj, plasman u Elitnu rundu te da gledatelji uživaju u šest vrhunskih futsal predstava...

