Nećemo ludovati, ali pojačati se hoćemo i spremni dočekati LP!

U čemu je tajna sve jače hrvatske futsal lige ali i dominacije klubova iz Dalmacije upitali smo jednog od najvećih poznavatelja futsala kod nas, dugogodišnjeg direktora i dobrog duha makarskog Novog vremena Borislava Vukovića - Boću.

- Tajna je u radu, kvaliteti i u organizaciji. Jedino mi u Dalmaciji imamo ustrojene i druge i treće lige u natjecanju i zbog toga nijedno drugo središte nema tako veliku bazu, a niti snagu. Olmissum je kao novoosnovani klub morao igrati treći rang natjecanja, pa drugi, da bi došao u prvi rang te do naslova prvaka. S druge strane, da danas osnujete klub u Zagrebu, odmah bi igrali u drugoligaškoj konkurenciji, što nikako nije dobro. Danas u Zagrebu imate prvoligaša Dinamo, Uspinjača i Zagreb 92 su u Drugoj ligi, Alumnus se na žalost ugasio... Glavni grad ostao je na tri kluba, a u sve tri najjužnije dalmatinske županije imaju ustrojene po tri kompletne lige. Svi igraju, napreduju, rađaju se rivaliteti, iz rivaliteta i derbija dolazi i kvaliteta, a kad se tome doda i dugogodišnja tradicija, jasno je zbog čega će u idućoj sezoni sedam od deset klubova u 1HMNL biti iz Dalmacije.

Hoće li se Novo vrijeme dodatno pojačavati uoči Lige prvaka?

- Hoćemo, ali u okviru mogućnosti i bez previše ludovanja. Koliko god mi to željeli, nisu vremena za dovođenje kapitalaca. Naš cilj je borba za domaće trofeje, a domaća natjecanja će ove sezone biti nikad jača i neizvjesnija. Ligu prvaka doživljavamo kao nagradu za prošlu sezonu, a ne kao priliku da nešto napravimo. Zbog toga nema smisla dovoditi tri – četiri igrača koji će tu biti jednu sezonu a ne mogu nam garantirati iskorak u ligi prvaka.

Vidite li se u ulozi favorita za trofeje?

- Tu smo negdje, mi i Pula kao lanjski finalisti, Olmissum koji je bolji nego lani, Square također, pojačala se i Crnica, tu je i uvijek opasni Vrgorac...

Je li dobro što ste i vi i Pula u istoj skupini LP?

- Apsolutno je to dobro, kao što je i dobro da je HNS prihvatio prijedlog klubova da se Superkup igra u proširenom formatu. Bit će to pravi spektakl, završnica se igra kod nas, u Makarskoj, a osim na terenu bit će i dosta popratnih zbivanja, organizirat ćemo i seminare za suce i delegate, dogovoriti promjene pravilnika...

Koliko daleko vi i Pula možete u LP?

- Klubovi iz našeg bazena već dugo imamo problem sustava natjecanja u Futsal Ligi prvaka, možemo doći u krug 16 najboljih, redovito do te faze i dolazimo, ali taj skok od 16 najboljih na Final Four, na kojem nastupaju po četiri najbolja europska kluba je prevelik i teško ga itko od nas može napraviti. Pogotovo što Elitna runda Lige prvaka završava u studenom, a finalni turnir je u svibnju. Realno, uvijek su tu u konkurenciji dva portugalska kluba, po jedan ruski, španjolski i kazahstanski, a mi nemamo kvalitetu i snagu da bi se nosili s njima. Da se igra Final Eight, kao što se igrao u korona sezoni, šanse bi nam bile veće, Olmissumu je recimo u toj sezoni nedostajao jedna gol da se plasira među osam najboljih.

Koliko vam nedostaje za taj iskorak?

-Puno, previše... Europa je za nas veliko iskustvo, ali trenutno na ovim prostorima nema kluba kao što je nekad bio Nacional, koji se mogao nositi s velikanima. Plus, sada je i u Europi puno Brazilaca, puno je veći novac u igri, a traže se i puno bolji uvjeti, velike dvorane... Mi bi recimo morali igrati u Splitu, a to nema smisla. Već samo domaćinstvo i dolazak velikana Sportinga u Makarsku je sjajna stvar za nas. Usudio bih se reći da u zadnjih deset godina jača momčad nije došla u Hrvatsku, još od kad je Dinamo Moskva bio u Splitu i dobio Brodosplit 11-1.

Kakve su vam šanse za prolaz skupine?

- Tri momčadi idu dalje, znači da čak i jedna pobjeda može biti dovoljna. Mi se nadamo da možemo i do dvije, a Sporting je ipak priča za sebe, to je kao da osvajač Lige prvaka dođe na Poljud u službenoj utakmici, o tome smo do sada mogli samo sanjati... Mi smo dobili kazahstanske predstavnike Aktobe 2018. i Ayat 2019., tako da vjerujemo da možemo, ali teško je znati kakav je trenutni odnos snaga kad su oni dosta mijenjali, doveli su i nove Brazilce...

Ne djelujete previše optimistično?

- Previše sam iskusan da ne bih realno gledao na odnose snaga. Znamo gdje nam je mjesto i nastojimo iz ovoga što imamo izvući maksimum. Želimo uvijek biti u vrhu, ali na način da to ne ugrozi budućnost kluba. Naša realnost su borba za domaće trofeje, tu želimo biti maksimalno konkurentni svake godine, a Europa, Europa je nagrada za dobre rezultate i prilika da skupljamo iskustvo – zaključio je Vuković.

Najčitaniji članci