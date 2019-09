'Uvijek igramo nakon Dinama? Pa to je zbog Lige prvaka...'

Nakon kup predaha u kome se Hajduk teže od očekivanoga preko Mladosti iz Petrinje (2-0) plasirao u osminu finala, gdje će krajem listopada gostovati u Velikoj Gorici, momčad Damira Burića vraća se prvenstvenim zadacima.

Prvu četvrtinu prvenstva okončali su na prvom mjestu i sada u seriji utakmica protiv protivnika iz donjeg dijela ljestvice planiraju zadržati vodeću poziciju. Prvi u nizu na papiru slabijih protivnika je nedjeljni ogled u Puli protiv Istre, momčadi koja u zadnjih 11 ogleda nije uzela niti boda Hajduku, a zadnju pobjedu upisali su prije više od četiri godine.

Zanimljivo, taj poraz 4-1 potpisuje također Damir Burić, koji je zbog europskog ogleda doveo prošaranu momčad čarter letom u Pulu na dan utakmice, a iz te momčadi još su preostala samo dva desna beka: Josip Juranović i Josip Bašić. Recimo i to da je jedini gol za Hajduk postigao danas najbolji strijelac prvenstva Litve Tomislav Kiš te da je i sudac isti – Fran Jović!

Nije samo statistika na strani Hajduka, u Puli Hajduk ima i dosta navijača i uvijek to budu lijepe utakmice.

- Neka se tako i nastavi... - kazao je Damir Burić.

Kakva je kadrovska slika uoči utakmice?

- Hamza Barry ima kartone, Jakoliš je dobio jak udarac u rebra, tek treba vidjeti što je s njim, Bulos i dalje ima problema s koljenom, Nejašmić ima problema s leđima, Čolina ima virozu... Ne znamo hoće li svi ići na put, a ostali su zdravi i u konkurenciji.

Eduok?

- Na dobrom putu je oporavka, znamo kakvu kvalitetu imamo s njim, ali ne smijemo ga preforsirati. Polako ga dižemo, to je naš plan, i nadam se da će to biti brzo...

S Istrom ste igrali u prvom kolu, dali ste im komplimente tada da će mnoge namučiti.

- Mislim da nisam pogriješio. Kad pogledate kako su igrali recimo protiv Dinama, pa protiv Osijeka su mogli pobijediti, protiv Rijeke... Jako dobra momčad, mijenjaju sustave, slični su nama, ali i mi smo dobri, bit će to interesantna utamica.

Bili ste nazadovoljni nakon Petrinje, je li to bilo upozorenje igračima?

- Volio bih da budemo konstantniji, da kvalitetniji dio utakmice traje puno duže kao što nam to uspjeva na Poljudu. Bez obzira je li to protiv Rijeke ili protiv Istre. Kup smo zaboravili, igrači znaju sve što je trebalo bolje, sad smo koncnetrirani samo na Istru, momci znaju što nas čeka i koliko će nam biti teško. Imamo vjeru u našu kvalitetu i nadamo se da će se to i vidjeti.

Jesu li neki igrači iskoristili priliku za doklazivanje u Petrinji?

- Mislim da su shvatili kako igrati protiv tih nižerazrednih protivnika, kako se adaptirati na uvjete za igru. Mi smo vidjeli neke igrače na koje računamo i na koje se možemo osloniti u budućnosti.

Bradarić i Nejašmić sjajno djeluju u paru, kaklo vi vidite njihovu suradnju?

- Stvarno ih je bilo jako lijepo vidjeti, igrali su skladno, pokrivali jedan drugoga...

Hajduk uglavnom igra nedjeljom, nakon Dinama, bi li vam bilo lakše igrati prije njih pa da oni imaju taj psihološki pritisak da vas moraju loviti?

- Psihologija sigurno igra ulogu, to je pritisak rezultata. Ali raspored diktiraju i njihovi nastupi u Ligi prvaka.

Zbog čega ste puno bolji kod kuće nego u gostima?

- Mi ne tematiziramo to kao problem, ulazimo u svaku utakmicu tako da igramo kvalitetno i na pobjedu. Tako će biti i protiv Istre. Ja bih volio da naša igra bude konstantnija tijekom cijele utakmice, svih 90 ili 95 minuta.

U redovima Istre igraju dva igrača Hajduka koja jako dobro poznajete, Bosančić i Maganjić.

- Bosančić je jedan od boljih stopera u ligi, drago mi je da se razvio u jako dobrog igrača. Maganjić je kod nas kao mlađi junior dobio priliku na jednoj utakmici, radi se o vrlo talentiranom igraču, ali ne znam u kavom je stanju, tek je stigao u Pulu.