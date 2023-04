Pep: U nekim su trenucima bili bolji od nas; Tuchel: Brutalno smo kažnjeni. Zaslužili smo gol

Manchester City je na pragu polufinala Lige prvaka. 'Građani' su u najuzbudljivijem okršaju četvrtfinala Lige prvaka kod kuće slavili protiv Bayerna 3-0.

Engleska momčad povela je u 27. minuti sjajnim golom Rodrija, a u drugom su posao dovršili Bernardo Silva (70.) i Erling Haaland (76.).

- Bila je to utakmice Lige prvaka između dvije najbolje momčadi. Do 65. minute bila je to tijesna utakmica. U nekim su trenucima bili i bolji od nas - rekao je Pep Guardiola nakon utakmice pa upozorio:

Foto: JASON CAIRNDUFF

- U prvih pet ili deset minuta drugog poluvremena bili su bolji od nas, ali nakon toga smo se prilagodili i bili bolji. Međutim, za izbaciti ovu momčad iz Europe trebate odigrati dvije dobre utakmice, ne samo jednu.

Thomas Tuchel, s druge strane, bio je zadovoljan igrom svoje momčad, ali ne i rezultatom, logično.

. Ne slažem se s rezultatom. Kažnjeni smo u fazama kad smo bili bolja momčad. Bili smo jednostavno brutalno kažnjeni danas. Mislim da smo igrali jako dobro do 2-0 - kazao je pa nastavio:

Foto: PHIL NOBLE

- Zaslužili smo barem jedan gol, a poklonili smo jedan ili dva. Mislim da igračima fali samopouzdanja. Naravno, rezultat je gorak za nas. Malo sam se zaljubio danas u svoju momčad, u način kako smo igrali. Iako zvuči čudno, ovo je bilo jako zabavno.

Uzvrat je na rasporedu za osam dana (19. travnja) u Münchenu.

Najčitaniji članci