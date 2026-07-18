Uz narodnjake do finala Umaga. Junaku iz BiH nakon Halida su pustili Harisa: Tu sam kao doma

Najmlađi i najstariji od četvorice polufinalista, 21-godišnji Španjolac Daniel Merida (ATP - 82.) i 34-godišnji bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur (ATP - 108.) borit će se u subotu od 19 sati za naslov pobjednika 36. izdanja Plava Laguna Croatia Opena na umaškom stadionu "Goran Ivanišević".

Merida je u prvom polufinalu lakoćom pobijedio 24-godišnjeg Argentinca Romana Andresa Burruchagu sa 6-4, 6-2, a onda je uslijedio još jedan ponoćni triler u izvedbi i režiji Damira Džumhura u kojem je Sarajlija preokretom svladao 28-godišnjeg Slovaka Alexa Molčana s 3-6, 6-4, 6-3 poslije dva sata i 44 minute igre.

Umag: ATP turnir, polufinale, Damir Dzumhur - Alex Molcan | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Mladi španjolski "bombarder" došao je do finala bez izgubljenog seta i u četiri meča je na terenu proveo tek nešto više od šest sati. Džumhur je samo u posljednja dva meča, u četvrtfinalu i polufinalu, "orao i kopao" šest i pol sati, da bi s 34 godine po prvi put na ATP Touru došao do finala na zemljanoj podlozi. Samo po sebi se nameće pitanje je li u Džumhurovom tijelu ostalo dovoljno energije i snage za još jedan meč.

- Finale je to, mora ostati snage, htio - ne htio. Bilo je naporno, zadnja tri-četiri gema sam se malo fizički mučio, osjetio sam pad energije. Napravit ću sve za što bolji oporavak. Pokušat ću se dobro naspavati, nekih osam, devet sati, jer znam koliko mi je važno da imam svoju dozu sna. Probat ću ući u meč bez previše razmišljanja - rekao je Džumhur nakon dvoboja.

Iskustvo je na njegovoj strani, a finala su mečevi drugačije vrste od onih koji mu prethode. Džumhuru će ovo biti peto, ali prvo nakon osmogodišnjeg jaza od posljednjeg koje je odigrao na travi u turskoj Antalyji, gdje je osvojio i posljednji od svoja tri naslova. Merida će u Umagu igrati drugo finale, nakon što ga je početkom travnja u Bukureštu pobijedio Argentinac Mariano Navone.

Umag: ATP turnir, polufinale, Damir Dzumhur - Alex Molcan | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Mlad je, igra izniman tenis, i ne samo to nego je i mečeve u ovom tjednu završavao rutinski. Pokušat ću to promijeniti.

Još prije nekoliko mjeseci, Džumhur je ozbiljno razmišljao o tome da na kraju sezone završi igračku karijeru.

- Nisam uživao na terenu. Više sam uživao na treninzima. Bio sam discipliniran, imao sam želju za odlaskom na treninge, ali kad bih došao na teren, kad bih trebao odigrati meč, nije bilo uživanja. Osjećao sam pritisak. U zadnjih mjesec i pol dana sam majci barem pet puta napisao da ne znam hoću li moći dalje na ovaj način.

Međutim, ovogodišnji dolazak u Umag je sve promijenio.

- Promijenilo se dosta toga - i u glavi i samim tim što ću sa 150 bodova opet biti u Top 100 i moći igrati na velikim turnirima izravno. Nadam se da ću još barem godinu dana pričekati s objavom da je kraj karijere.

U osvajanju spomenutih bodova Damir je imao značajnu pomoć s tribina, što od svojih navijača, što od animatora gledatelja, koji su u ključnim trenucima mečeva s Arnaldijem i Molčanom, na stadionu pustili omiljenog mu Halida Bešlića i "Ljiljane", odnosno Harisa Džinovića i "Pariške kapije".

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- Atmosfera je fenomenalna. Uvijek sam imao dobru podršku u Umagu, a rekao bih da je u zadnje dvije godine podrška sve veća. Ovi mečevi uvijek privuku dosta ljudi koji su na mojoj strani. Atmosfera me diže, daje mi snagu, a ja se iskreno nadam da će tako biti i na finalu. Ne želim ući u meč i dopustiti mu da opet rutinski dođe do pobjede. Potrudit ću se nametnuti mu igru koja će mu manje odgovarati. Hvala svima koji dolaze i stvaraju ovakvu atmosferu. Nemam priliku za igranje kod kuće, u Bosni i Hercegovini, ali ovdje se doista osjećam kao kod kuće.

Sin Luka, koji ga u Umagu prati u stopu, nakon velike polufinalne pobjede je istrčao na teren noseći Barcelonin dres s imenom Laminea Yamala. Za razliku od njegovog španjolskog suparnika, koji je u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva prognozirao pobjedu njegovih sunarodnjaka od 2-1 i naveo Yamala kao jednog dvojice strijelaca, Džumhur je bio podijeljenih osjećaja.

- Kad već nema reprezentacija s Balkana, kad nema Bosne, kad nema Hrvatske, drago mi je da su to Španjolska i Argentina. Navijač sam Barcelone, čiji su brojni igrači u španjolskoj reprezentaciji, ali sam i veliki Messijev fan. Nisam ljubitelj Argentine, ali ne mogu protiv Messija. Iskreno, ja bih da Messi osvoji još jednom, a mislim da će finale otići u produžetak, možda i do jedanesteraca, a u prvih 90 minuta će biti 1-1.

Umag: ATP turnir, polufinale, Damir Dzumhur - Alex Molcan | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Nakon što je u zadnja dva dana proveo šest i pol sati na terenu stadiona "Goran Ivanišević" igrajući mečeve, njemu možda ne treba još jedan dvoboj "s produžetkom". Merida će u finale ući kao favorit, ali to su bili i Arnaldi i Molčan, a u finalu je Damir Džumhur - četvrti najstariji finalist u povijesti umaškog turnira.

Njegov protivnik, 21-godišnji tenisač Daniel Merida (ATP - 82.), pobijedio je u petak Argentinca Romana Andresa Burruchagu (ATP - 67.) sa 6-4, 6-2 u polufinalu Plava Laguna Croatia Opena i plasirao se u svoje drugo finale na ATP Touru, a ovo mu je tek sedmi turnir na ovoj razini.

Do prvog je finala došao početkom travnja u Bukureštu, ali je odigrao dva meča više nego u Umagu, jer se morao kvalificirati za ulazak u glavni ždrijeb. U tri i pol mjeseca poboljšao je svoj renking za gotovo 100 mjesta, a nakon umaškog turnira će taj skok biti još i veći.

Umag: ATP turnir, polufinale, Roman Andres Burruchaga - Daniel Merida | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Da, ovdje se osjećam bolje nego u Bukureštu. Moja je igra na višoj razini. Ovdje nisam morao igrati kvalifikacije, kao u Bukureštu, a to je velika pomoć u fizičkom i mentalnom smislu - rekao je na konferenciji za medije mladi Španjolac koji je do finala stigao na impresivan način, bez izgubljenog seta.

- Odlično se osjećam ovdje. Odgovara mi vrijeme, tereni. Igram odlično cijeli tjedan, a tako se i osjećam na terenu.

Zanimljiva je bila priča kako je odlučio prijaviti se za umaški turnir, u konkurenciji sa švedskim Bastadom i švicarskim Gstaadom, koji su također domaćini ATP 250 turnira u ovom tjednu.

- Gledao sam mnoge Alcarazove mečeve iz Umaga. Kad sam odlučivao na kojem ću od tri turnira igrati ovaj tjedan, presudilo je i to što sam gledao Alcarazove mečeve na ovom terenu. Pokazalo se da sam donio dobru odluku.

Umag: ATP turnir, polufinale, Roman Andres Burruchaga - Daniel Merida | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

I danas je njegovo ime spomenuto u istoj rečenici s velikim sunarodnjakom. Naime, Merida je postao treći najmlađi finalist Croatia Opena u ovom desetljeću, a ispred njega su samo Carlos Alcaraz i Jannik Sinner.

- To je nešto posebno za mene. To su dvojica najboljih tenisača svijeta i naravno da se sad ne mogu s njima uspoređivati, ali ako se nađeš u istoj rečenici s njima kad je u pitanju tenis, onda znaš da nešto dobro radiš.

Protiv Romana Andresa Burruchage je odlično krenuo u meč, poveo sa 4-1 i mogao 'breakom' otići i na 5-1, ali se Argentinac izvukao i osvojio taj gem, a potom i sljedeća dva te izjednačio na 4-4. Bilo je to razdoblje igre u kojem je agresivni Merida nanizao nekoliko promašaja.

- To je moj način igre. Znam da s takvim pristupom dolazi i mnogo pogrešaka, ali i mnogo 'winnera'. Zato moram biti spreman na to da će ponekad biti više pogrešaka, ali i da moram nastaviti ići po 'winnere'.

Umag: ATP turnir, polufinale, Roman Andres Burruchaga - Daniel Merida | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

I upravo je to učinio. Lakoćom je zadržao servis za 5-4, a onda iskoristio niz Burruchaginih pogrešaka za još jedan 'break' i osvajanje prve dionice meča. I u drugom setu je odjurio do prednosti od 4-1 i nije ponovio pogrešku iz prvog seta. Prepustio je tri godine starijem Argentincu još samo jedan gem te još jednom uvjerljivom pobjedom (6-4, 6-2) postao 14. različiti Španjolac koji će se boriti za umaški trofej.

Samo je u drugom kolu protiv trećeg nositelja Tomasa Martina Etcheverryja izgubio više od šest gemova (7-5, 6-4), ali ga nijedan suparnik nije uspio otjerati do trećeg seta.

- Mislim da sam i taj meč igrao jako dobro, ali je i suparnik bio odličan. Zadovoljan sam razinom igre kroz cijeli tjedan, svi mečevi su bili gotovo savršeni.

U Umag je stigao bez trenera, jedina podrška mu je djevojka.

Umag: ATP turnir, polufinale, Damir Dzumhur - Alex Molcan | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Obično je i trener sa mnom, ali ovaj je tjedan odlučio otići na odmor. Dobro je izabrao, haha. Djevojka mi mnogo pomaže, a uz trenera mi je i najveća podrška.

Razgovor je na kraju morao skrenuti i na nogomet, jer je ovo bio svojevrsni teniski uvod u nedjeljno finale Svjetskog prvenstva. Roman Burruchaga se pokazao odličnim prognostičarom, predvidjevši da će Argentina u polufinalu pobijediti Englesku s 2-1, ali nije pogodio strijelce pogodaka. Nakon što ga je pobijedio na teniskom terenu, Merida je prihvatio izazov da pokuša nadmašiti Burruchagu i u prognozi finala Svjetskog nogometnog prvenstva.

- Nadam se da ćemo osvojiti naslov. Bit će to zabavna utakmica za gledanje. Nadam se da će biti 2-1 i da će za Španjolsku strijelci biti Lamine i Oyarzabal, a neka za Argentinu gol postigne Messi.

ATP 250 Umag, pojedinačno - polufinale

Daniel Merida (Špa) - Roman Burruchaga (Arg) 6-4, 6-2

Damir Džumhur (BIH) - Alex Molčan (Slk) 3-6, 6-4, 6-3