'Uz rame smo s PSG-om, a manje vrijedimo nego Dinamo'

Koga je najteže čuvati? Uvijek se tu vrte ista imena; Mbappe, Cavani, Neymar, Depay... Ali, najteže je čuvati Mbappea, kada on krene prema vama preostaje vam samo ona stara 'ko leži ne bježi', haha. Neugodan je, brz, stvarno nije ugodno igrati protiv njega, kaže nam Mateo Pavlović (29).

Hrvatski branič već četvrtu sezonu brani boje francuskog prvoligaša Angersa, danas najvećeg iznenađenja tamošnje lige. Omalena momčad uspjela je u moru ozbiljnih velikana (PSG, Lyon, Marseille, Monaco, Lille...) s puno većim budžetima na dominantan način otvoriti sezonu, pa stići i do vrha prvenstvene ljestvice. Mateo Pavlović danas igra najbolji nogomet karijere, važan je član Angersa, te uživa u svemu što mu se događa u karijeri.

- Ovo je sve malo neočekivano, nismo baš mislili kako ćemo u uvodu sezone biti na samom vrhu prvenstvene ljestvice. Ali, u klubu imaju pravi program i viziju, kvalitetno rade već godinama, a opet se složila jako dobra momčad. Imamo 15-16 igrača koji u svakom trenutku mogu uskočiti u početnu postavu, pa i riješiti utakmicu. Baš sam zadovoljan kakav su posao ovoga ljeta napravili ljudi iz kluba, vjerujem da ćemo i nastaviti s ovakvim igrama - kaže Mateo Pavlović, pa nastavlja:

- Ciljevi Angersa? Ma to je uvijek isto, prvo se gleda kako ostati u ligi, to je najvažnije. Ovo je klubu peta prvoligaška sezona, svi kažu i daleko najvažnija. A ako pet godina ostanete u Prvoj francuskoj ligi, onda vam i Savez podupla budžet za sljedeće sezone. Zbog toga smo i doveli nekoliko jako dobrih igrača, odmah nam se sve posložilo, stvarno imamo visoku kvalitetu u momčad. OK, možda ne za sam vrh ljestvice, ali svakako da vrijedimo.

Angers se i ove godine nameće kao prava domaćinska momčad...

- Da, tu smo jako uvjerljivi, kod kuće smo do sada pobijedili sve utakmice. Nikada se nismo na takav način postavljali na domaćem travnjaku, u četiri domaće utakmice postigli smo 12, a primili tek dva gola. Kažem, sve je drugačije nego prijašnjih sezona, konkurencija je velika, a i trener Stephane Moulin radi jako dobar posao. Znate, on je jako dugo u klubu, odlično poznaje okolinu i točno je znao što mu treba ovoga ljeta.

A Stephane Moulin je na klupu Angersa stigao još 2011. godine. Rijetkost za bilo kakav klub iz Liga petice...

- Da, takve se stvari rijetko događaju, niti ne znam postoji li u francuskom prvoligaškom nogometu netko tko je dugovječniji od njega. Stephane Moulin je iz ovog dijela Francuske, poznaje mentalitet ovdašnjih ljudi, niže dobre rezultate. On je na klupu Angersa stigao zajedno s predsjednikom i direktorom, zajedno su ušli u taj projekt, a imaju viziju i znanje. Dovode mlade igrače, pa ih onda brzo prodaju za tri-četiri puta veći novac. I nevjerojatno kako uvijek pronađu tako dobre mlade klince.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ovoga ljeta iz Angersa je u Lyon za 25 milijuna eura prešao Jeff Reine-Adelaide, prije koju godinu u Lille je prodana i današnja zvijezda Arsenala Nicolas Pepe...

- To je ta filozofija kluba. Evo, taj Nicolas Pepe kod nas i nije bio toliko dominantan i konkretan, vidjelo se da zna i da je dobar, ali nije bio tako moćan kao i kasnije u Lilleu. Očito kako je tamo stasao, pa i sazrio, dok je kod nas bio mladenački zaigran. Ima taj strašan dribling lijevom nogom, drago mi je što je stigao do Arsenala. No, kod nas nije bio baš takav profesionalac, problem je bila i 'glava'.

Imate li danas u momčadi kakve klince koji bi jednog dana mogli postati nove zvijezde?

- Imamo, kako ne? Meni se najviše sviđa lijevi bek, Rayan Ait-Nouri koji je tek napunio 18 godina. I već ga svi traže, vjerujte taj će biti igračina. Već se nametnuo kao starter, igra na jako visokoj razini. Igra za mladu francusku reprezentaciju, ali je alžirskih korijena, pa igra baš onaj ulični nogomet. Mora još malo glavu posložiti, ali siguran sam kako neće još dugo biti u Angersu.

Kakvo je ove sezone stanje u Francuskoj? Može li tko iznenaditi PSG?

- Ma teško, PSG-u ni ove godine nema ravnih. Jedino ih možda mi iznenadimo, haha. Šalim se, mislim kako će PSG i ove godine lagano biti prvi. Puno sam očekivao od Lyona, pogotovo kada su nas pobijedili 6-0, no tu im je baš sve ulazilo u gol. Evo, a sada smo i mi bolji od tog Lyona. Dobro su krenuli, ali se prebrzo ugasili, PSG će lagano do još jednog naslova prvaka. Evo, nas baš sljedećeg tjedna očekuje dvoboj s PSG-om, ali njima sada nema Mbappea i Cavanija, pa je sve puno drugačije. PSG dominira ligom, ali bez njih nije to ona nezaustavljiva momčad.

Kako je vama u Angersu?

- Ovdje sam već četvrtu sezonu, baš uživam. Već spadam među 'domaće igrače', starosjedioce, a svi su me ovdje sjajno prihvatili. Angers je odlična sredina, samo sat i pol vremena vožnje od Pariza, miran gradić, idealno mjesto za život. Francuski pričam, tako da nemam nikakvih problema, nikada u karijeri nisam uživao kao ovdje. A još nas, barem za sada, prate i rezultati.

Angers se nalazi u vrhu francuske lige, a cijela momčad prema Transfermarktu vrijedi 73 milijuna eura, manje i od Dinama...

- To valjda znači da ćemo i mi dogodine do Lige prvaka, haha. Ma gledam Dinamo redovito, nevjerojatno je kako 'modri' danas izgledaju. Vidi se trenerova ruka, svakom trenutku znaju što žele, osjeća se ta dobra atmosfera među igračima. Svi znamo kako je Dinamo prijašnjih godina izgledao u Ligi prvaka, a sada su u Maksimiru zabili četiri komada ozbiljnoj, jako ozbiljnoj talijanskoj momčadi. A mogli su ih zabiti i više. Svaka čast dečkima, vjerujem da Dinamo može do trećeg mjesta u skupini, još jednom prezimiti u Europi.

Zanimljivo, Angers svoje domaće utakmice igra na stadionu Raymond Kopa.

- Stadion se prije zvao drugačije, ali se to promijenilo prije dvije godine. Raymond Kopa je jedno od najvećih imena u povijesti francuskog nogometa, a on je 2017. godine umro baš u Angersu. I prije je bio ikona tog kluba, a na sprovod su ovdje stigla sva poznata imena iz nogometnog svijeta. Po njemu se i najviše zna za Angers, Raymond Kopa je jedina francuska Zlatna lopta uz Michela Platinija i Zinedinea Zidanea - završio je Pavlović.