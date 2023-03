Uzajamno poštovanje velikana! Evo zašto je 'You'll Never Walk Alone' zasvirala na Bernabeuu

Najpoznatija navijačka pjesma Liverpoola odjekuje Santiago Bernabeuom!?

Mnogi su ostali u čudu nakon što je poslije zadnjeg sučevog zvižduka uzvratne utakmice između Reala i Liverpoola na madridskom stadionu zasvirala 'You'll Never Walk Alone', odnosno svojevrsna himna navijača 'redsa', a bio je to znak ogromnog uzajamnog poštovanja dvaju velikana.

Naime, tri tjedna ranije, na dan prve utakmice, preminula je legenda 'kraljevskog kluba' Amancio Amaro Varela zbog čega je legenda 'redsa' Kenny Dalglish donio buket cvijeća pred navijače Reala na Anfieldu i tako u ime Liverpoola osvojio njihova srca.

Foto: PHIL NOBLE

- Nisam znao da će se to dogoditi (op.a., da će zasvirati You'll Never Walk Alone), ali je jako dobro što se dogodilo. Liverpool je plemenit klub. Odali su počast Amanciju u prvoj utakmici bila je to zaista njihova prelijepa gesta - kazao je Carlo Ancelotti nakon utakmice, a na istu temu se nadovezao i Jurgen Klopp:

- Bila je to zaista lijepa gesta. Mi smo dva teškaša koja se često susreću u međunarodnoj sceni. Mislim da je očito da se jako poštujemo i tko god da je to učinio, učinio je lijepu gest, moram to naglasiti.

Foto: JUAN MEDINA

