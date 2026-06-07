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VIDEO: PET GODINA POSLIJE

UŽAS Christian Eriksen opet se srušio na utakmici! Igrači jecali od šoka, ali igrač je pri svijesti

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
UŽAS Christian Eriksen opet se srušio na utakmici! Igrači jecali od šoka, ali igrač je pri svijesti
Foto: 24sata

Eriksena su prije pet godina oživljavali na utakmici Europskog prvenstva, nastavio je s nogometom i ponovno je pao na utakmici reprezentacije

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Gotovo pet godina nakon utakmice Danske i Finske na Europskom prvenstvu u Kopenhagenu, kad je jedva preživio zastoj srca, nogometaš Christian Eriksen (34) ponovno je kolabirao na utakmici reprezentacije, na prijateljskom dvoboju protiv Ukrajine u Odenseu u Danskoj. Igrala se 65. minuta.

Nakon nekoliko minuta tišine i strepnje, pa i plača dijela danskih igrača, stigle su dobre vijesti. Eriksen je pri svijesti. To je potvrdio i danski savez, a sudac i kapetani odlučili su da se utakmica neće završiti. Danska je u tom trenutku vodila 2-1.

Devet minuta nakon što je kolabirao na teren je ušla nogometaševa supruga, Eriksen je potom ustao, uzeo je za ruku i zagrlio uz ovacije cijelog stadiona. Vozilo hitne pomoći odvezlo ih je sa stadiona.

Nakon incidenta 2021. Inter ga je otpustio, početkom 2022. vratio se u Brentfordu, a u ljeto pridružio se Manchester Unitedu, gdje se zadržao do 2025. Ima važeći ugovor s Wolfsburgom do ljeta 2027., ali za dobro njega i svih koji vole nogomet, ovo bi mu morala biti i posljednja utakmica nogometne karijere.

Bundesliga - Relegation Playoff - First Leg - VfL Wolfsburg v SC Paderborn
Foto: TERESA KROEGER

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Komentari 13
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