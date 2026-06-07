UŽAS Christian Eriksen opet se srušio na utakmici! Igrači jecali od šoka, ali igrač je pri svijesti

Gotovo pet godina nakon utakmice Danske i Finske na Europskom prvenstvu u Kopenhagenu, kad je jedva preživio zastoj srca, nogometaš Christian Eriksen (34) ponovno je kolabirao na utakmici reprezentacije, na prijateljskom dvoboju protiv Ukrajine u Odenseu u Danskoj. Igrala se 65. minuta.

🚨 Cristian Eriksen has taken ill on the pitch again pic.twitter.com/OQoyxV5MQR — Goals Xtra (@GoalsXtra) June 7, 2026

Nakon nekoliko minuta tišine i strepnje, pa i plača dijela danskih igrača, stigle su dobre vijesti. Eriksen je pri svijesti. To je potvrdio i danski savez, a sudac i kapetani odlučili su da se utakmica neće završiti. Danska je u tom trenutku vodila 2-1.

Oh no... Christian Eriksen has health problems again. It's happening during the Denmark - Ukraine friendly match. Let's pray that everything goes well. pic.twitter.com/jvD6OIPaLV — Rate from StavRate.com (@AlotamSasha) June 7, 2026

Devet minuta nakon što je kolabirao na teren je ušla nogometaševa supruga, Eriksen je potom ustao, uzeo je za ruku i zagrlio uz ovacije cijelog stadiona. Vozilo hitne pomoći odvezlo ih je sa stadiona.

Eriksen walked onto the ambulance



He’s conscious and that’s all that matters



Wishing him a speedy recovery



Applause and chants of Erkisen from around the ground from both home and away fans



Game interrupted by referee now



Very well could be abandoned but we will see pic.twitter.com/MNogMDdu4i — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 7, 2026

Nakon incidenta 2021. Inter ga je otpustio, početkom 2022. vratio se u Brentfordu, a u ljeto pridružio se Manchester Unitedu, gdje se zadržao do 2025. Ima važeći ugovor s Wolfsburgom do ljeta 2027., ali za dobro njega i svih koji vole nogomet, ovo bi mu morala biti i posljednja utakmica nogometne karijere.