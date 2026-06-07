Detalji Eriksenova pada. Uređaj mu je spasio život! Uhvatio se za prsa, viknuo 'au' i kolabirao

Svijet nogometa ponovno je zanijemio. Prijateljska utakmica između Danske i Ukrajine u gradu Odenseu, pretvorila se u scenu istinske drame koja je sve podsjetila na mučne trenutke s Europskog prvenstva 2021. godine. U 65. minuti susreta, pri vodstvu Danske 2-1, kapetan i srce momčadi, Christian Eriksen (34), iznenada se srušio na travnjak.

Slika legendarnog veznjaka kako leži na tlu, držeći se za prsa, zaustavila je igru. Trenuci neizvjesnosti i straha nadvili su se nad stadionom Nature Energy Park, no brza reakcija medicinske službe i suigrača donijela je olakšanje - Eriksen je pri svijesti i, prema prvim informacijama, izvan životne opasnosti. Utakmica je, nakon 14-minutnog prekida, trajno prekinuta, a nogomet je pao u drugi plan.

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Kronologija dramatičnih trenutaka

Sredina drugog poluvremena trebala je biti samo još jedna faza u pripremnoj utakmici za obje reprezentacije, koje nažalost nisu izborile plasman na Svjetsko prvenstvo. No, umjesto taktičkih nadmudrivanja, uslijedio je šok. Bez ikakvog kontakta sa suparničkim igračem, Eriksen je pao na travu. Njegovi suigrači, prepoznavši ozbiljnost situacije, odmah su formirali živi zid oko njega, štiteći ga od kamera i pogleda javnosti, baš kao i pet godina ranije na Parken stadionu u Kopenhagenu. Istu su stvar učinili i ukrajinski nogometaši, pokazavši nevjerojatnu solidarnost i ljudskost u trenucima panike.

Stadionom je zavladala grobna tišina, prekidana tek povicima ukrajinskih navijača koji su skandirali "Eriksen, Eriksen, Eriksen!". Medicinska služba danske reprezentacije, predvođena liječnikom Mortenom Boesenom, hitro je dotrčala na teren. minute su se činile kao vječnost dok su liječnici pružali pomoć danskom kapetanu. Igrači su stajali u krugu, mnogi od njih u suzama, shrvanih lica, ne mogavši sakriti strah i zabrinutost za svog prijatelja i vođu. Na teren su ubrzo unesena i nosila te pozvana hitna pomoć, što je dodatno pojačalo napetost.

Supruga na terenu i dirljive scene

U najtežim trenucima, dok je sudbina jednog od najomiljenijih danskih sportaša bila neizvjesna, na teren je utrčala njegova supruga, Sabrina Kvist Jensen. Prošla je pokraj osiguranja i igrača kako bi bila uz svog supruga. Upravo je taj trenutak označio preokret u drami koja se odvijala. Nekoliko trenutaka kasnije, stigla je vijest koju su svi čekali - Christian Eriksen je pri svijesti. Danski nogometni savez potvrdio je informaciju, unijevši kolektivno olakšanje.

Tada su uslijedile scene koje će se dugo pamtiti. Eriksen se, uz pomoć medicinskog osoblja, pridigao na noge. Cijeli stadion ustao je i pozdravio ga gromoglasnim pljeskom i ovacijama. Dok je prilazio aut-liniji, zagrlio je svoju suprugu, a taj dirljivi trenutak zabilježile su kamere i obišle svijet. U pratnji Sabrine i okružen igračima obje momčadi, koji su mu pljeskom pružali podršku, napustio je teren. Iako je situacija bila iznimno potresna, njegova sposobnost da samostalno ode s travnjaka bila je najbolji mogući znak. Norveški sudac Sondre Kringstad, nakon konzultacija s kapetanima i trenerima, donio je jedinu ispravnu odluku i prekinuo utakmicu. Kako je objavio danski portal Tipsbladet, nogomet više nikome nije bio na pameti.

Liječnici otkrili što se vjerojatno dogodilo

Nakon što je Eriksen prevezen u bolnicu u Odenseu, javnosti se obratio liječnik danske reprezentacije Morten Boesen, koji je objasnio što se najvjerojatnije dogodilo. Prema njegovim riječima, Eriksenu je ugrađeni kardioverter-defibrilator (ICD), poznatiji kao pacemaker, spasio život. Uređaj, koji mu je ugrađen nakon srčanog zastoja 2021. godine, odradio je svoju funkciju.

​- Mislim da ga je pacemaker 'šokirao' dok je igrao. Čini mi se da sam ga vidio kako se hvata za prsa i možda čak viče 'au'. A onda se srušio. Brzo sam došao do njega - rekao je Boesen za TV 2 Sport.

​- On se prilično brzo vratio svijesti. Mislim da je uređaj učinio ono zbog čega je i postavljen - da ga vrati. Sada slijedi analiza podataka s njegovog pacemakera, jer on može točno reći što se dogodilo.

Upitan je li Eriksen u nekom trenutku bio u životnoj opasnosti, Boesen je bio oprezan.

​- Bilo bi previše ulaziti u detalje. Ali mislim da postoji razlog zašto je pacemaker reagirao. Najvažnije je da je Christian sada dobro. Na putu je za bolnicu, ako već nije stigao. Dobro se osjeća i na vlastiti je zahtjev sam izašao s terena, što je stvarno dobar znak.

Eriksen walked onto the ambulance



He’s conscious and that’s all that matters



Wishing him a speedy recovery



Applause and chants of Erkisen from around the ground from both home and away fans



Game interrupted by referee now



Very well could be abandoned but we will see pic.twitter.com/MNogMDdu4i — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 7, 2026

Emotivna reakcija bivšeg suigrača

Vijest o Eriksenovom kolapsu brzo se proširila, a reakcije su stizale sa svih strana. Posebno emotivan bio je Nicklas Bendtner, bivši danski reprezentativac, Eriksenov dugogodišnji suigrač i dobar prijatelj, koji je utakmicu pratio kao stručni komentator za TV 2 Sport.

​- Najvažnije je da može sam izaći. To znači da je, s obzirom na okolnosti, dobro. Ali ovo su užasne slike i potpuno zasjenjuju ostatak večeri. Misli su mi s obitelji i djecom, i teško je biti u ovakvoj situaciji - rekao je Bendtner, boreći se sa suzama.

​- Drugi put se događa, a kao Christianov prijatelj... ovo je stvarno užasno.

Izbornik danske reprezentacije, Brian Riemer, također je bio vidno potresen.

​- To je strahovito šokantno iskustvo za sve. Najvažnije je, naravno, bilo da dobijemo informaciju o Christianu, a liječnik Morten Boesen je to fantastično riješio i mogao nam je reći da je Eriksen dobro. To je bilo najvažnije.

Cijeli nogometni svijet ponovno je ujedinjen u podršci jednom od najcjenjenijih igrača svoje generacije, čovjeku koji je već jednom pobijedio smrt na terenu i senzacionalno se vratio nogometu, igrajući za Brentford, Manchester United i Wolfsburg.

*uz korištenje AI-ja