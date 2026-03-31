Obavijesti

Sport

Komentari 2
PREKID NA OPUS ARENI

Šok na utakmici 'vatrenih': Izbornik Turske samo se srušio!

Piše Josip Tolić, Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Davor Kovačević/24sata

Utakmica između Hrvatske i Turske u kvalifikacijama za U-21 Europsko prvenstvo prekinuta je u 34. minuti nakon crvenog kartona za gostujućeg igrača. Nije poznato hoće li se nastaviti

Egemen Korkmaz, izbornik turske U-21 nogometne reprezentacije, pretrpio je bizarnu ozljedu tijekom utakmice protiv Hrvatske na Opus Areni u Osijeku kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Nakon što je turski nogometaš Demir Ege Tiknaz dobio drugi žuti karton u 34. minuti, žestoko je protestirao, bacio sako i pritom se okliznuo i pao.

Osijek: Tijdens utakmice s Hrvatskom, turski izbornik Egemen Korkmaz se srušio i odvela ga je Hitna pomoć
12
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Svi su mu odmah pohitali u pomoć, u prvi mah učinilo se da je ostao bez svijesti. Odmah je u teren ušlo vozilo hitne pomoći koje mu je pružalo pomoć desetak minuta i potom ga odvezlo sa stadiona u svjesnom stanju, micao je rukama. Igrači obiju momčadi otišli su u svlačionicu, nije poznato hoće li se utakmica nastaviti. Pri trenutku prekida rezultat je bio 0-0.

Prema neslužbenim informacijama, izbornik Turske pretrpio je ozljedu glave. Turski reprezentativci ne žele nastaviti utakmicu, hrvatski žele, no opcija nastavka u srijedu nije jednostavna jer je Fifin prozor gotov i svaki bi igrač morao dobiti dozvolu kluba.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026