Utakmica između Hrvatske i Turske u kvalifikacijama za U-21 Europsko prvenstvo prekinuta je u 34. minuti nakon crvenog kartona za gostujućeg igrača. Nije poznato hoće li se nastaviti
Šok na utakmici 'vatrenih': Izbornik Turske samo se srušio!
Egemen Korkmaz, izbornik turske U-21 nogometne reprezentacije, pretrpio je bizarnu ozljedu tijekom utakmice protiv Hrvatske na Opus Areni u Osijeku kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Nakon što je turski nogometaš Demir Ege Tiknaz dobio drugi žuti karton u 34. minuti, žestoko je protestirao, bacio sako i pritom se okliznuo i pao.
Svi su mu odmah pohitali u pomoć, u prvi mah učinilo se da je ostao bez svijesti. Odmah je u teren ušlo vozilo hitne pomoći koje mu je pružalo pomoć desetak minuta i potom ga odvezlo sa stadiona u svjesnom stanju, micao je rukama. Igrači obiju momčadi otišli su u svlačionicu, nije poznato hoće li se utakmica nastaviti. Pri trenutku prekida rezultat je bio 0-0.
Prema neslužbenim informacijama, izbornik Turske pretrpio je ozljedu glave. Turski reprezentativci ne žele nastaviti utakmicu, hrvatski žele, no opcija nastavka u srijedu nije jednostavna jer je Fifin prozor gotov i svaki bi igrač morao dobiti dozvolu kluba.
Uskoro opširnije.
