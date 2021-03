Nogomet je sport u kojem suci imaju ogromnu ulogu. Nekad obave svoj posao fantastično bez ikakvih sudačkih repova, a nekada im se potkrade koja pogreška koja utječe na sam rezultat.

Nažalost, to probudi uzavrelu navijačku krv pa suci često znaju biti ispraćeni s travnjaka uz salvu uvreda. Suci su već naviknuli na to, to je navijačko srce puno tuge zbog neuspjeha svog kluba, no ovaj način izražavanja nezadovoljstva u Gani nema nikakve veze s nogometom.

Wamanafo Royals i Bofoakwa Tano igrali su utakmicu u sklopu tamošnje druge lige, navijači domaće momčadi nisu bili zadovoljni suđenjem pa su uletjeli na teren nakon kraja utakmice te fizički napali suce!

Dvadesetak bijesnih navijača ganjalo je suce po terenu te su ih tukli sa svime što su imali pri ruci. Uspjeli su pobjeći u svlačionicu, ali posljedice huliganizma i divljaštva bile su očite. Suci su imali razbijene noseve i rasječene usne, a prvi je reagirao Wamanafo koji je osudio ponašanje svojih navijača.

Nogomet je u Gani na samim marginama, infrastruktura je užasna i nema financijskih sredstava za ulaganje. Igra se na 'seoskim terenima' gdje navijači imaju pristup travnjaku i ovakve stvari su se već događale. No ni ostale 'grane' u Gani nisu baš na razini pa je stoga teško vjerovati da će domaće navijače dočekati neka kazna iako se radi o ugrožavanju tuđeg života.