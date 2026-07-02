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Užas u Italiji: Mladi nogometaš ubijen zbog grubih faulova?!

Piše 24sata,
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Užas u Italiji: Mladi nogometaš ubijen zbog grubih faulova?!
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Šok u Napulju: 21-godišnji Lorenzo Spasiano ubijen je ispred kuće, a istraga sumnja da je krvava osveta krenula zbog svađe na nogometu

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Lorenzo Spasiano, 21-godišnji amaterski nogometaš i građevinski radnik, ubijen je ispred svoje kuće u napuljskoj četvrti Miano. Istražitelji vjeruju da je motiv za ovu hladnokrvnu likvidaciju osveta zbog svađe koja je započela prekršajem tijekom lokalne utakmice odigrane nekoliko mjeseci ranije.

Incident se dogodio krajem ožujka, kada je Spasiano grublje startao na mlađeg igrača. Uslijedila je žestoka svađa i naguravanje koje su morali prekinuti suigrači. Netrpeljivost se nastavila i izvan terena te je u tjednima koji su slijedili došlo do nekoliko fizičkih obračuna, javljaju talijanski mediji.

Glavni osumnjičeni je 16-godišnjak iz istog susjedstva, navodno obiteljski povezan s ozloglašenim klanom Lo Russo, dijelom napuljske Camorre. Prema informacijama iz istrage, tinejdžer je Spasianu slao prijeteće poruke putem chat aplikacija, ali one nikad nisu službeno prijavljene policiji. Vjeruje se da je upravo on organizirao smrtonosnu zasjedu kao konačnu odmazdu.

Ubojstvo se dogodilo u utorak rano ujutro, dok je Spasiano kretao na posao. Iz zasjede mu je napadač ispalio metak u prsa iz neposredne blizine. Pucanj je čuo njegov otac Salvatore, vozač hitne pomoći, koji je prvi pritekao u pomoć. Svjedoci navode da je Lorenzo na tlu dozivao majku. Prevezen je u bolnicu Antonio Cardarelli, no podlegao je teškim ozljedama.

Lokalna zajednica ostala je u šoku. Obitelj Spasiano, koja ima petero djece, vrlo je cijenjena, a lokalni svećenik opisao je Lorenza kao vrijednog mladića bez kriminalne pozadine. Udruga "Nessuno tocchi Ippocrate" objavila je priopćenje: "Obična nogometna utakmica pretvorila se u scenu užasa... Najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja. Lorenzova smrt nije samo tragedija jedne obitelji, već otvorena rana u srcu cijele naše zajednice." Istražitelji pregledavaju snimke nadzornih kamera kako bi potvrdili vezu između incidenta na terenu i onoga što se čini kao egzekucija.

*uz korištenje AI-a

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