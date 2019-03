Kakav pehist! Marku Pjaci su opet stradali ligamenti koljena

Loše vijesti stižu iz Fiorentine. Marko Pjaca (23) potrgao je križne ligamente lijevog koljena na treningu i za njega je ova sezona gotova.

- Tijekom jučerašnjeg treninga Pjaca je ozlijedio lijevo koljeno. Magnetska rezonancija koja je napravljena u subotu ujutro pokazala je da je riječ o rupturi prednjeg križnog ligamenta lijevog koljena - objavila je Fiorentina.

Nevjerojatna je ovo nesreća za našeg reprezentativca koji se još uvijek nije bio vratio na igračku razinu od prije dvije godine, kada je teško ozlijedio desno koljeno. Ovoga je puta riječ o drugoj nozi, ali o istoj ozljedi.

All of us support you, @marko_pjaca20! ❤️#Croatia international suffers a serious left-knee ACL injury and awaits surgery followed by a lenghty recovery. We wish you all the best, and look forward to seeing you again in the most beautiful jersey. 💪🇭🇷#BeProud #Family #Vatreni🔥 pic.twitter.com/oARkwmdNUb