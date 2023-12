Užasno je bogat, obožava sport, a sada je postao vlasnik kluba za koji navija od malih nogu

Navijači Manchester Uniteda nisu mogli zamisliti bolji Božićni poklon. Sir Jim Arthur Ratcliffe, britanski milijarder na Badnjak 2023. godine postao je jedan od vlasnika "crvenih vragova". Kupio je udio od 25 posto kluba i navodno će za početak uložiti 300 milijuna dolara.

Sir Jim Ratcliffe rođen je 18. listopada 1952. Britanski je milijarder, kemijski inženjer i poslovni čovjek. Ratcliffe je predsjednik i glavni izvršni direktor kemijske grupe INEOS, koju je osnovao 1998. Procjenjuje se da je tvrtka imala promet od 65 milijardi dolara u 2021.

Ne pojavljuje se često u javnosti, a Sunday Times ga je jednom opisao kao "jako sramežljivog". U svibnju 2018. Ratcliffe je bio najbogatija osoba u Velikoj Britaniji, s neto vrijednošću od 21,05 milijardi funti. Od svibnja 2023., Sunday Times Rich List procijenio je njegovu neto vrijednost na 29,688 milijardi funti, što ga čini drugom najbogatijom osobom u Ujedinjenom Kraljevstvu.

U rujnu 2020. Ratcliffe je službeno promijenio svoje porezno prebivalište iz Hampshirea u Monako, a procjenjuje se da će mu taj potez uštedjeti 4 milijarde funti.

Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Ratcliffe voli sport te je 2013. završio maraton Des Sables preko pustinje Sahare, a osnovao je dobrotvornu udrugu "Go Run for Fun", potičući tisuće djece u dobi od pet do deset godina da se aktiviraju i počnu baviti sportom.

Sir Ratcliffe vlasnik je i biciklističke ekipe. Prije četiri godine kupio je biciklističku ekipu Team Sky, a zatim je promijenio ime u Team INEOS. Osvojili su Tour de France 2019. i Giro d'Italia 2021. godine. INEOS je i najveći partner ekipe Mercedes AMG u Formuli 1.

Ratcliffe je već vlasnik nogometnih klubova FC Lausanne-Sport iz Švicarske i francuske Nice.

Nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, sankcije protiv Romana Abramoviča, dugogodišnjeg vlasnika nogometnog kluba Chelsea FC, prisilile su ga da stavi klub na prodaju. Ratcliffe je ponudio 4,25 milijardi funti za kupnju kluba, ali je to odbijeno.

U kolovozu 2022. Ratcliffe je izrazio interes za kupnju Manchester Uniteda, kluba za koji navija od djetinjstva. Na Badnjak 2023. godine to mu je napokon i uspjelo i očekuje se da će u klub uložiti oko 300 milijuna dolara.

United se trenutno nalazi na sedmom mjestu engleske lige, a ispali su iz Europe nakon što su bili posljednji u grupi Lige prvaka.