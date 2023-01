Uzeo sam onu loptu s kojom je Rijeka postala prvak. Sad je kod brata, nosi mu sreću u oporavku

Kad krenu golovi, krenu i milijuni. Eura ili dolara, tek je varijacija na temu. Koliko ima istine u brojkama koje off the record iznose menadžeri, direktori i ostali "insajderi", tek ćemo vidjeti, ali da Matija Frigan s tek 19 godina pokazuje kako je golemi potencijal i da je oko njega krenuo ples milijuna, to je - sigurno.