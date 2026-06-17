UŽIVO Argentina - Alžir: Messi i ekipa brane naslov prvaka protiv 'pustinjskih ratnika'

NAJAVA SUSRETA

Kada osvojiš osam Zlatnih lopti i četiri Lige prvaka, teško da ti itko može parirati u utrci za najvećeg nogometaša svih vremena, no Leu Messiju (38) mnogi su spočitavali jedno. 'Maradona i Kempes su s Argentinom osvojio Svjetsko prvenstvo, a ti nisi'. I to je bio, složit će se mnogi, valjan argument u debatama oko najvećeg svih vremena. Sve do Mundijala u Katru kada je Messi odveo Argentinu do 'zlatne božice' i složit će se mnogi, zaključio ovu vječnu debatu.

Maknuo je pritisak sa sebe i uživa u nogometu u dresu Inter Miamija, produžio je ugovor do čak 2028. godine, što znači kako mu Svjetsko prvenstvo neće biti oproštaj od nogometa, kao možda Luki Modriću, ali bit će posljednji ples u dresu reprezentacije. S kojom će mu ovo biti šesti nastup na SP-u, doživio je brdo razočaranja i padova, 2014. godine izgubili su u finalu, doživjeli fijasko u Rusiji pa konačno dočekali Katar kada su, pod vodstvom izbornika Lionela Scalonija, treći put u povijesti osvojili Svjetsko prvenstvo.

Titula najskupljeg pripala je veznjaku Liverpoola Mac Allisteru, koji vrijedi čak 100 milijuna eura, Lautaro Martinez je na 85, a momčad je satkana od prave svite svjetskih zvijezda. Julian Alvarez, Nico Gonzalez, Thiago Almada, Giovanni Lo Celso, Nico Paz, Cristian Romero, Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul i kontroverzni Emiliano Martinez, najbolji golman turnira u Katru. Do plasmana na svoje 19. Svjetsko prvenstvo su se prošetali nevjerojatnom lakoćom, osvojili su prvo mjesto u kvalifikacijama s 28 bodova, čak devet više od drugoplasiranog Ekvadora.

Nakon 12 godina čekanja, "pustinjski ratnici" vraćaju se na Svjetsko prvenstvo. Alžir je pomeo konkurenciju u afričkim kvalifikacijama, gdje je bio u skupini G te je u 10 utakmica čak osam puta pobijedio. Dominantne kvalifikacije i ukupnih 25 bodova, čak sedam više od Ugande koja je završila druga. Suša je gotova i Alžirci su spremni šokirati favorite na SP-u.

Kormilo reprezentacije u veljači 2024. preuzeo je Vladimir Petković (60), rođeni Sarajlija s bosanskim, hrvatskim i švicarskim državljanstvom. Petković je trenersko ime izgradio vodeći švicarsku reprezentaciju od 2014. do 2021. godine, a nogometni svijet ga najviše pamti po senzacionalnom izbacivanju tadašnjih svjetskih prvaka Francuza na Euru 2020. Njegovo iskustvo uključuje i vođenje talijanskog Lazija, s kojim je 2013. osvojio talijanski Kup-

Glavna zvijezda i dalje je Riyad Mahrez (34). Bivši igrač Manchester Cityja, s kojim je osvojio Ligu prvaka, i heroj Leicesterove bajkovite titule prvaka Engleske, sada igra za Al-Ahli u Saudijskoj Arabiji. Njegova ljevica, pregled igre i iskustvo nezamjenjivi su za Alžir. Uz njega, ključna figura u napadu je Islam Slimani (37), povijesno najbolji strijelac reprezentacije s 45 zabijenih golova.

Najveći uspjeh na svjetskim prvenstvima ostvarili su 2014. u Brazilu. Prošli su skupinu s Belgijom, Rusijom i Južnom Korejom, a u osmini finala su nakon produžetaka ispali od kasnijih prvaka Nijemaca. Zanimljivo je i da Alžir je bio žrtva jedne od najvećih nogometnih kontroverzi, poznate kao "Sramota u Gijónu" na SP-u 1982. Nakon što su šokirali svijet pobjedom 2-1 protiv Zapadne Njemačke, u zadnjem kolu su Nijemci u dogovoru s Austrijancima pobijedili što je obje europske momčadi vodio dalje, a izbacio Alžir.