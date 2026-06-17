VIDEO Messi najbolji strijelac u povijesti SP-a! Pogledajte sve majstorije. Suci ga i pomilovali

Lionel Messi (38) je u utakmici protiv Alžira, na svom 200. nastupu za Argentinu i u trenutku kada je postao prvi nogometaš u povijesti koji je zaigrao na šest svjetskih prvenstava, podsjetio zašto je jedan od najvećih svih vremena. Zabio je hat-trick i postao najbolji strijelac u povijesti Mundijala.

Već u 17. minuti primio je loptu na 30-ak metara od gola, krenuo prema naprijed i sa 17 metara sjajno pucao i majstorski zabio za 1-0 pa zaplakao. Luca Zidane na golu nije mogao bolje reagirati na udarac koji je išao pod prečku.

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🤗 ¡MESSI ROMPE LAS REDES!



🇦🇷 Messi recibe un gran pase de Rodri De Paul y anota su gol 14 en Mundiales y 117 con Argentina.



📺 Sigue toda la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por Telemundo y Peacock#MundialTelemundo #Somos26 #FIFAWorldCup #Argentina… pic.twitter.com/cCUKmV57Ac — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 17, 2026

Samo par minuta kasnije, Messi je počinio oštar prekršaj na kapetanu Alžira Aisseu Mandiju, ali nije dobio ni karton. Uslijedila je tiha VAR provjera zbog mogućeg kartona, no poljski sudac Szymon Marciniak se nije oglasio i igra je nastavljena uz nevjericu kod Alžiraca. Mnogi se slažu: da je u pitanju bio bilo tko drugi, dobio bi crveni karton.

🖥️💥 Ridículo estrepitoso del VAR en el Argentina - Argelia.



👉🏻 Messi clava los tacos por detrás en el gemelo de Mandi, doblándoselo con uso de fuerza excesiva.



❌ 𝗥𝗢𝗝𝗔 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗔 𝗖𝗟𝗔𝗥𝗔.



▪️ El VAR, con una cobardía absoluta, decidió desentenderse de la acción. pic.twitter.com/GCd4F19mph — Archivo VAR (@ArchivoVAR) June 17, 2026

Messi je puno lakše i jednostavnije iz blizine zabio za 2-0 Argentine u 60. minuti, a u 76. minuti je zaokružio fenomenalnu golgetersku večer i hat-trick. Bio je to Messijev 16. gol na svjetskim prvenstvima, čime je prestigao Brazilca Ronalda na drugom mjestu vječne ljestvice, ranije je prestigao Kyliana Mbappea. Sad su na vrhu samo on i Miroslav Klose sa 16 golova, ali rekord bi mogao pasti već u ponedjeljak protiv Austrije.